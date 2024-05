Les pluies irrégulières dans le sud-ouest de la Chine font échouer une initiative de plusieurs milliards de dollars visant à rendre plus écologique une industrie de l'aluminium qui représente près de 60 % de la production mondiale et qui, selon certaines estimations, émet plus de dioxyde de carbone que l'Australie.

Attirés par les promesses officielles d'une énergie hydroélectrique bon marché, le groupe China Hongqiao et une poignée d'autres fonderies dépendantes du charbon ont commencé il y a plusieurs années à transférer 6,56 millions de tonnes de capacité - environ 15 % du total de la Chine - de la ceinture de rouille du nord vers la province montagneuse et ethniquement diverse du Yunnan, connue pour son thé, son café et ses champignons sauvages. La possibilité de réduire les factures d'électricité et d'aider le premier pollueur mondial à lutter contre le réchauffement de la planète semblait être un pari sûr. Mais à mesure que les rivières et les réservoirs du Yunnan s'amenuisaient en raison des faibles précipitations, que certains experts attribuent au changement climatique, la fiabilité de l'électricité s'est mise à décliner.

Les entretiens menés par Reuters avec près d'une vingtaine de personnalités du secteur et d'analystes, ainsi que les déclarations des entreprises et les documents officiels, ont révélé que l'insuffisance de l'énergie hydroélectrique n'a permis de réaliser qu'un peu plus de la moitié de la réorientation prévue de la capacité de production d'aluminium. Certaines fonderies ralentissent ou réduisent leurs projets déjà retardés et d'autres cherchent d'autres sites.

"Les coupures d'électricité de ces deux dernières années ont clairement montré que le Yunnan ne pouvait pas rester une grande région productrice", a déclaré un industriel du Yunnan qui, comme d'autres, s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la question.

Malgré la demande croissante de produits à faible teneur en carbone et les bénéfices élevés de l'industrie ces dernières années, huit employés de quatre fonderies du Yunnan ont déclaré qu'ils avaient dû réduire leur production de 10 à 40 %.

Muyi Yang, chercheur associé à l'Université de technologie de Sydney qui étudie la politique énergétique, a déclaré que toute perturbation de l'approvisionnement retarderait la transition énergétique plus large de la Chine, car l'aluminium est utilisé dans de nombreuses technologies propres.

En plus d'entraver les objectifs climatiques de la Chine, la pénurie d'électricité a provoqué une volatilité des prix mondiaux de l'aluminium et mis en péril la possibilité pour les producteurs de profiter de la demande de métal "vert", selon les analystes et les sources de l'industrie.

Le projet de Hongqiao de déplacer près de 4 millions de tonnes de production de la province de Shandong vers le Yunnan impliquait la construction de deux usines près de la frontière vietnamienne, dans les préfectures de Wenshan et de Honghe, chacune ayant une capacité d'environ 2 millions de tonnes.

L'usine de Wenshan, d'une valeur de 17 milliards de yuans (2,35 milliards de dollars), a ouvert ses portes en 2020 et devait atteindre sa pleine capacité en août 2022, a déclaré le directeur du parc industriel où elle est située aux médias d'État en 2021. Mais l'instabilité de l'énergie hydroélectrique l'en a empêché, ont déclaré deux représentants de l'industrie.

À Honghe, la production devait commencer en mars 2023, selon un aperçu des projets publié en décembre 2021 par le département de l'industrie et des technologies de l'information du Yunnan. Pourtant, la capacité de production initiale de 500 000 tonnes seulement sera prête au milieu de cette année, selon une personne au fait du dossier.

Chen Xinlin, consultant principal en métaux et mines chez Wood Mackenzie, a déclaré que la capacité de Honghe pourrait ne pas être mise en service cette année en raison du "goulot d'étranglement hydroélectrique".

Hongqiao et sa société mère, Shandong Weiqiao Pioneering Group, n'ont pas répondu aux questions de Reuters à ce sujet, et le gouvernement du Yunnan s'est refusé à tout commentaire.

Les ministères chinois de l'environnement et de l'industrie, ainsi que la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR), la principale agence de planification, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

RÊVES VERTS

Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'aluminium représente environ 3 % du dioxyde de carbone industriel direct dans le monde. Pour la Chine, cela signifie que l'assainissement du secteur est essentiel pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés en 2020, à savoir faire en sorte que les émissions de carbone du pays atteignent leur maximum d'ici la fin de la décennie et qu'elles soient nulles d'ici 2060.

L'attrait de l'aluminium issu de l'hydroélectricité ou d'autres énergies propres réside en partie dans le fait que les producteurs pourraient être en mesure de facturer des primes à mesure que les fabricants mondiaux rehaussent leurs normes en matière de carbone pour les matériaux, bien que seule une infime partie de l'aluminium vert attire actuellement une telle prime.

Outre Hongqiao, des producteurs, dont le leader du secteur, Aluminium Corporation of China, connu sous le nom de Chinalco, ont été attirés au Yunnan par l'offre des autorités provinciales de réduire le prix de l'électricité verte à 0,25 yuan par kilowattheure (kWh), soit moins de la moitié de ce qu'ils payaient dans le nord de la Chine.

Chinalco a annoncé en 2018 qu'elle déplacerait 1,2 million de tonnes vers le Yunnan, et des fournisseurs, dont le producteur d'anodes Sunstone Development, ont suivi. Ni l'un ni l'autre n'ont répondu aux demandes de commentaires.

Les nouvelles fonderies ont fait venir du personnel du nord de la Chine, les cantines des usines servant des nouilles braisées et du shaobing, un pain plat farci de viande, pour donner aux travailleurs un goût de chez eux.

Les usines produisent des lingots de couleur argentée, coulés à partir d'aluminium fondu en paquets de forme carrée. Ceux-ci sont collectés par des camions et livrés aux usines pour être transformés en produits tels que des pièces automobiles, des cadres de fenêtres et des canettes de bière. Un rapport du Forum économique mondial de 2022 prévoyait que 2 à 3 millions de tonnes de production d'aluminium primaire seraient déplacées chaque année vers le sud-ouest de la Chine, principalement le Yunnan, entre 2020 et 2025, avant de diminuer pour atteindre 90 000 à 100 000 tonnes par an d'ici à 2060.

Le rythme a été beaucoup plus lent.

Les responsables étaient conscients que l'énergie était une contrainte potentielle.

"La résolution des problèmes d'approvisionnement en électricité est la première chose sur laquelle Wenshan doit travailler pour développer une industrie de l'aluminium vert", a déclaré He Chun, chef de bureau adjoint du Bureau de l'énergie de Wenshan, aux médias d'État en 2021.

Mais les pluies ne se sont pas montrées coopératives. Le département des ressources en eau du Yunnan a déclaré en janvier qu'une grave sécheresse avait persisté pour la cinquième année, entraînant une réduction de la production d'énergie hydroélectrique.

Le 16 avril, les autorités de Wenshan ont mis en garde contre des conditions de sécheresse extrême dans le comté de Yanshan, où se trouvent plusieurs usines d'aluminium, dont la fonderie de Hongqiao. Selon le gouvernement de Wenshan, les précipitations moyennes ont diminué de 37 % depuis le début de l'année.

Pour ajouter au dilemme des fonderies, la NDRC a interdit en 2021 les tarifs d'électricité réduits pour les producteurs d'aluminium.

Dans des entretiens accordés à Reuters, 10 des représentants de l'industrie des fonderies qui ont déménagé au Yunnan ont décrit des tarifs d'électricité plus élevés que prévu et des ordres périodiques du fournisseur d'énergie, China Southern Power Grid, de fermer à court terme.

Selon sept de ces personnes, les tarifs d'électricité sont passés de 0,47 à 0,50 yuan par kWh, ce qui reste inférieur à ce que les fonderies paient dans le nord.

China Southern n'a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par fax.

Des producteurs tels que Yunnan Aluminium, propriété de Chinalco, et Henan Shenhuo Coal & Power, qui n'ont pas répondu aux demandes de commentaires, ont cité les problèmes d'approvisionnement en électricité du Yunnan dans leurs documents financiers.

Dans son rapport annuel 2023, Shenhuo a averti que de nouvelles augmentations des tarifs de l'électricité ou des perturbations de l'approvisionnement créeraient des incertitudes pour ses activités.

Le Yunnan a cherché à libérer de l'électricité en limitant les transferts vers d'autres provinces. Le gouvernement provincial a également déclaré qu'il accélérerait la construction de centrales éoliennes et solaires, ainsi que de nouvelles centrales hydroélectriques, et qu'il renforcerait sa capacité de production d'énergie thermique, qui provient principalement du charbon.

Mais les représentants de l'industrie métallurgique, frustrés, parlent d'aller voir ailleurs.

"Personne n'ose maintenir son plan de délocalisation à cause des problèmes d'électricité au Yunnan, a déclaré un responsable d'une fonderie du Yunnan.

Les analystes s'attendent à ce que davantage de capacités se déplacent vers le nord-ouest de la Chine, où l'accès à l'électricité est plus facile, notamment grâce au charbon qui peut assurer un approvisionnement stable aux fonderies.

En mai 2023, Zhang Bo, président de Weiqiao, a annoncé des plans avec Shandong Chuangxin Group pour construire une base d'aluminium vert en Mongolie intérieure, alimentée par l'énergie éolienne et solaire, selon une déclaration sur le site web du gouvernement régional.

Pour l'instant, les exploitants d'usines d'électrolyse du Yunnan regardent vers le ciel.

"Puisse-t-il pleuvoir davantage, c'est la meilleure chose que nous puissions souhaiter", a déclaré un employé d'une fonderie.

(1 $ = 7,2448 yuans chinois renminbi)