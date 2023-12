Le président américain Joe Biden a prolongé de deux ans la suspension des droits de douane sur l'acier et l'aluminium de l'Union européenne afin de poursuivre les négociations sur les mesures visant à remédier à la surcapacité et à la production à faible teneur en carbone.

Les États-Unis ont suspendu les droits d'importation de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium de l'UE pendant deux ans à compter de janvier 2022, remplaçant les droits de douane imposés par l'ancien président Donald Trump par un système de contingents tarifaires (TRQ).

Les droits de douane de l'UE, imposés en représailles, couvraient une série de produits américains allant des motos Harley Davidson au whisky bourbon en passant par les bateaux à moteur. Ceux-ci ont également été mis en veilleuse jusqu'en 2025, après les élections des deux côtés de l'Atlantique.

Les États-Unis et l'Union européenne ont cherché à s'entendre sur des mesures visant à remédier à la surcapacité de production de métaux dans les économies non marchandes, telles que la Chine, et à promouvoir un acier plus écologique. Les discussions étaient censées être résolues d'ici 2023, mais elles étaient au point mort.

Dans une proclamation présidentielle, M. Biden a déclaré que les deux parties avaient réalisé des "progrès substantiels" et qu'elles "poursuivaient leurs discussions".

Le contingent tarifaire permet l'entrée aux États-Unis de 3,3 millions de tonnes d'acier et de 384 000 tonnes d'aluminium de l'UE en franchise de droits, ce qui reflète les niveaux d'échanges antérieurs, les droits de douane s'appliquant à toute quantité supplémentaire. La nouvelle exemption s'applique jusqu'au 31 décembre 2025.

M. Biden a maintenu les droits de douane au niveau actuel pour les pays non membres de l'UE. (Reportage de Trevor Hunnicutt, Kanishka Singh et Andrea Shalal à Washington ; Rédaction de Chris Reese et Alistair Bell)