Les prix de l'aluminium ont atteint leur niveau le plus eleve depuis pres de deux ans en raison de l'etroitesse de l'offre et de l'interet croissant des fonds pour l'achat d'aluminium au detriment du cuivre.

L'aluminium a trois mois sur le London Metal Exchange (LME) etait en hausse de 0,4 % a 2 739 $ a 1127 GMT apres avoir atteint son plus haut niveau depuis le 9 juin 2022 a 2 778 $.

"Les investisseurs ont vendu du cuivre et achete de l'aluminium cette semaine", a declare Alastair Munro, stratege senior de Marex metals. "L'aluminium est le plus performant et rattrape son retard.

L'aluminium du LME a gagne 15 % cette annee, contre une hausse de 22 % pour le cuivre, qui s'est echange pour la derniere fois en baisse de 0,7 % a 10 426 $.

M. Munro s'attend a un afflux continu d'"argent plus large" dans les metaux, ce qui apportera un soutien supplementaire a l'aluminium. Il a egalement declare que les investisseurs avaient augmente les achats d'options d'achat d'aluminium a des prix d'exercice superieurs a 3 000 dollars.

"L'aluminium n'est peut-etre pas confronte a une penurie miniere aussi importante que celle du cuivre, mais l'offre d'alumine s'est egalement resserree", a ajoute M. Munro.

Des penuries d'alumine, un produit intermediaire entre la bauxite et l'aluminium, sont apparues recemment en raison de la baisse de la production chinoise et des perturbations des exportations australiennes de Rio Tinto.

Un producteur mondial d'aluminium a offert aux acheteurs japonais une prime de 175 dollars la tonne metrique pour la periode juillet-septembre, soit une hausse de 18 a 21 % sur une base trimestrielle, ce qui temoigne de la confiance dans les perspectives de la demande.

Le Japon est un acheteur important de ce metal largement utilise dans les transports, la construction et l'emballage. Les primes qu'il accepte de payer chaque trimestre par rapport au prix du LME constituent la reference pour l'Asie et sont un indicateur de la demande physique.

Dans les autres metaux, le nickel du LME a augmente de 0,1 % a 20 490 $ la tonne, le zinc a augmente de 0,5 % a 3 114,50 $, l'etain a augmente de 0,2 % a 34 005 $ et le plomb a baisse de 1,2 % a 2 314,50 $. (Reportage de Julian Luk a Londres, edition de David Goodman)