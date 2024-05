L'aluminium de Shanghai a augmente jeudi, les contraintes de l'offre et la perspective d'une amelioration de la demande ayant soutenu les prix, meme si d'autres metaux de base ont chute apres qu'un dollar americain plus fort ait rendu les produits de base a prix vert plus chers pour les acheteurs d'outre-mer.

Le contrat d'aluminium de juillet le plus negocie sur le Shanghai Futures Exchange a grimpe jusqu'a 3 % dans les premiers echanges, suivant les gains de la nuit sur les prix de Londres.

Le contrat etait en hausse de 1,6% a 21 630 yuans (2 983,70 $) la tonne, a 0542 GMT, son plus haut niveau depuis mars 2022.

"Les prix hors Chine ont ete tires par les perturbations de l'offre en raison des sanctions occidentales sur les metaux russes, ce qui a ensuite donne un coup de pouce aux prix chinois", a declare un analyste base a Pekin.

L'aluminium a trois mois sur le London Metal Exchange a recule de 0,3 % a 2 778 dollars la tonne metrique, mais est reste proche d'un plus haut de deux ans atteint mercredi.

La demande pour le metal leger a ete robuste, soutenue par les secteurs de l'energie solaire et des vehicules electriques.

La Chine a declare mercredi qu'elle controlerait l'ajout de nouvelles capacites de fusion dans les secteurs du cuivre et de l'aluminium dans le cadre de ses efforts visant a reduire les emissions de dioxyde de carbone dans les industries cles.

La reiteration du controle de la capacite de l'aluminium est susceptible de stimuler le sentiment, mais l'impact reel est limite etant donne que le gouvernement a deja fixe un plafond pour la capacite de l'aluminium primaire a 45 millions de tonnes en 2018, ont declare les analystes de Xinda Futures.

L'augmentation de la prime offerte par un producteur mondial d'aluminium aux acheteurs japonais dans un contexte d'offre restreinte a egalement contribue a stimuler le marche.

Ailleurs, les prix des metaux ont chute apres que le dollar americain ait atteint son plus haut niveau en deux semaines.

Le cuivre du LME a chute de 1,8 % a 10 272 dollars la tonne, le nickel de 1,8 % a 20 130 dollars, le zinc de 1,2 % a 3 066,50 dollars, l'etain de 1,8 % a 33 500 dollars et le plomb de 1,3 % a 2 302 dollars.

Le cuivre du SHFE a chute de 2 % a 83 220 yuans la tonne, l'etain a baisse de 1,6 % a 275 710 yuans, le nickel a perdu 2,2 % a 151 820 yuans, le zinc a perdu 0,8 % a 24 855 yuans et le plomb a baisse de 0,5 % a 18 830 yuans.

