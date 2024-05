L'entreprise indienne Hindalco Industries, l'un des plus grands producteurs d'aluminium et de cuivre du pays, a annoncé vendredi un bénéfice plus élevé que prévu pour le quatrième trimestre, la baisse des coûts l'emportant sur la faiblesse des prix de l'aluminium.

La société, détenue par le groupe Aditya Birla, a déclaré que son bénéfice net consolidé avait augmenté de 31,6 % pour atteindre 31,74 milliards de roupies (382,2 millions de dollars) pour les trois mois se terminant le 31 mars, dépassant les estimations moyennes des analystes qui étaient de 28,01 milliards de roupies, selon les données du LSEG.

(1 $ = 83,0546 roupies indiennes)