L'entreprise indienne Hindalco Industries, l'un des plus grands producteurs d'aluminium et de cuivre du pays, a annoncé mardi une chute de 40 % de ses bénéfices au premier trimestre, en raison de la baisse des volumes et de la faiblesse des prix des métaux.

Le bénéfice net consolidé de la société est tombé à 24,54 milliards de roupies (296,4 millions de dollars) au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 41,19 milliards de roupies un an plus tôt.

Les consommateurs ayant largement réduit leurs dépenses discrétionnaires dans un contexte d'inflation mondiale élevée, les expéditions de boissons en conserve ont été réduites, ce qui a entraîné une baisse des ventes d'aluminium au cours de la période avril-juin.

Les ventes nettes de Novelis, l'unité américaine d'Hindalco, qui représente plus de 63 % du chiffre d'affaires total de la société, ont chuté d'environ 20 % pour atteindre 4,1 milliards de dollars au cours du trimestre, a déclaré la société la semaine dernière.

Novelis, le plus grand producteur mondial d'aluminium laminé, a fait état d'une baisse de 25 % de son bénéfice de base par rapport à l'année précédente. La société a déclaré que cette baisse était "principalement due à la diminution des expéditions, à l'inflation des coûts et à un bénéfice moins favorable du recyclage des métaux".

En outre, la chute des prix des métaux tels que le cuivre et l'aluminium au cours du trimestre a également affecté les bénéfices des entreprises de métaux non ferreux telles que Vedanta et Hindustan Zinc, propriété du groupe Vedanta.

Les activités d'aluminium en amont et en aval d'Hindalco ont connu des baisses de revenus de 7 % et 11 % respectivement, tandis que son segment cuivre a enregistré une croissance de 9 %.

Les actions de Hindalco, le producteur de métaux phare du groupe Aditya Birla, ont chuté de 2,8 % après la publication des résultats et ont figuré parmi les principaux perdants de l'indice de référence Nifty 50. (1 $ = 82,7950 roupies indiennes) (Reportage de Varun Vyas à Bengaluru ; rédaction d'Eileen Soreng)