Le groupe indien Vedanta Ltd va scinder ses activités de matières premières en quatre sociétés afin d'obtenir de meilleures valorisations, a déclaré jeudi à Reuters une source ayant une connaissance directe de ce projet.

Le conglomérat va se séparer de ses activités métaux, électricité, aluminium et pétrole et gaz, a déclaré la source, ajoutant qu'une annonce officielle devrait avoir lieu cette semaine.

L'opération devra être approuvée par les actionnaires et d'autres organismes de réglementation et le processus pourrait prendre deux à trois mois, a déclaré la source, qui a refusé d'être nommée car elle n'est pas autorisée à parler aux médias.

Vedanta n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaires de Reuters.

Mercredi, Bloomberg News a rapporté que Vedanta était proche d'un accord de scission de ses activités en plusieurs entités cotées en bourse dans le cadre d'un plan de restructuration plus large. (Reportage de Sethuraman NR et Akanksha Khushi à Bengaluru ; Rédaction de Shweta Agarwal et Savio D'Souza)