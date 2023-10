Novelis Europe, une unité du plus grand producteur mondial de produits en aluminium laminé Novelis, a déclaré qu'elle excluait à nouveau l'aluminium russe de son appel d'offres pour la fourniture de métaux en 2024.

Le métal russe est à nouveau au centre de l'attention alors que l'industrie entre dans la saison des accouplements, au cours de laquelle les consommateurs, les producteurs et les négociants s'entendent sur l'achat et la vente d'aluminium pour 2024.

Novelis achète encore de l'aluminium à la société russe Rusal, dans le cadre de contrats conclus avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine l'année dernière, mais depuis lors, elle a évité de conclure de nouveaux accords pour l'aluminium russe, a déclaré le PDG de la société basée aux États-Unis en août.

"Novelis Europe a rempli certaines obligations contractuelles restantes avec des fournisseurs d'aluminium russes, a déclaré à Reuters Emilio Braghi, vice-président exécutif et président de Novelis Europe.

Nous excluons les sources russes de notre appel d'offres de 2024 pour l'approvisionnement en aluminium de nos usines Novelis en Europe, a-t-il déclaré lors d'une interview organisée à l'occasion du rassemblement industriel de la Bourse des métaux de Londres (London Metals Exchange), connu sous le nom de LME Week.

Actuellement, aucune sanction n'est appliquée au métal russe, mais de nombreux consommateurs n'achèteront pas l'aluminium produit par Rusal, qui représente 6 % de la production minière mondiale.

Détenue par l'entreprise indienne Hindalco Industries < HALC.NS >, Novelis est également le plus grand recycleur d'aluminium au monde, avec des activités de production et de recyclage dans toute l'Europe.

Les mesures visant à réduire les emballages en plastique pour protéger l'environnement augmentent la demande d'emballages en aluminium.

Nous continuons à observer une tendance en faveur des emballages en aluminium pour les boissons, en particulier pour la bière et les boissons gazeuses, a déclaré M. Braghi. Les boissons énergisantes et les cocktails prêts à boire en canettes sont de plus en plus populaires.

Le renforcement de la législation sur les emballages dans certains pays et l'évolution du comportement des consommateurs, qui délaissent le plastique, favorisent le passage aux canettes en aluminium, a-t-il ajouté.

La tendance à la croissance continue des véhicules électriques stimule les ventes d'aluminium. Dans le secteur de l'aérospatiale, la forte reprise se poursuit après le ralentissement lié à l'affaire COVID", a-t-il ajouté.

"Nos sites de production fonctionnent presque à plein régime, à l'exception des actifs destinés au segment du bâtiment et de la construction, qui est actuellement affecté par les taux d'intérêt élevés, l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et les contraintes générales d'approvisionnement qui entraînent l'incertitude du marché."

Les réductions de la production d'aluminium en Europe l'année dernière en raison des coûts élevés de l'énergie n'ont pas non plus été annulées.

À court terme, les réductions de la production d'aluminium en Europe entraînent une augmentation des importations d'aluminium, malgré une demande modérée, a ajouté M. Braghi.