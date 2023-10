Hydro s'attend à ce que la demande pour son aluminium à faible teneur en carbone augmente rapidement au cours des prochaines années, a déclaré à Reuters le PDG de l'un des plus grands producteurs d'aluminium au monde, ajoutant que les clients américains commencent à demander des matériaux recyclés.

L'aluminium est un matériau clé pour la transition énergétique, qui inclut les véhicules électriques. Il est utilisé pour réduire le poids, ce qui permet d'augmenter l'autonomie des véhicules électriques et de compenser la lourdeur d'autres pièces telles que les batteries.

Mais la production d'aluminium primaire, qui nécessite de grandes quantités d'électricité, est extrêmement gourmande en carbone et les consommateurs désireux de réduire leurs émissions cherchent à utiliser autant que possible de l'aluminium recyclé et à faible teneur en carbone.

L'aluminium à faible teneur en carbone d'Hydro comprend des matériaux recyclés et le métal produit par ses usines utilisant l'énergie hydraulique.

"La croissance de la demande d'aluminium à faible teneur en carbone dépasse de loin les prévisions de consommation moyenne", a déclaré Hilde Merete Aasheim, directrice générale de l'entreprise norvégienne.

Alors que Hydro s'attend à ce que la demande pour ses produits à faible teneur en carbone augmente de 20 % par an en moyenne jusqu'en 2030, le marché de l'aluminium primaire ne devrait croître que de 3 % par an au cours de la même période.

Hydro n'a pas précisé la prime qu'elle pourrait obtenir pour son aluminium à faible teneur en carbone, mais elle a indiqué que plus la teneur en CO2 est faible, plus la prime est élevée.

Les émissions liées à la production d'aluminium varient d'un pays à l'autre.

En Chine, la production d'une tonne métrique d'aluminium peut émettre jusqu'à 20 tonnes de carbone, car une grande partie de l'industrie repose sur la combustion de charbon pour produire de l'électricité. Une tonne d'aluminium primaire d'Hydro émet quatre tonnes de carbone.

L'aluminium recyclé ou secondaire utilise généralement 95 % d'énergie en moins que l'aluminium primaire.

L'année dernière, Hydro a signé des accords pour vendre son aluminium à faible teneur en carbone aux constructeurs automobiles européens Porsche et Mercedes-Benz.

L'aluminium, qui est également utilisé dans les secteurs de l'emballage et de la construction, est considéré comme un minéral essentiel par les États-Unis et l'Union européenne.

Malgré la hausse des prix des matières premières et le ralentissement de l'activité dans le secteur de la construction en Europe, la demande de produits en aluminium recyclé est "remarquable", a déclaré M. Aasheim.

La demande mondiale d'aluminium primaire est estimée à environ 70 millions de tonnes cette année

Hydro renforce également sa capacité de recyclage aux États-Unis, en partie grâce à la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA), qui s'engage à accroître l'offre nationale de minéraux essentiels à la transition énergétique. (Reportage de Victoria Klesty ; rédaction de Pratima Desai et Kim Coghill)