La Bourse des métaux de Londres (LME) cherche à nouveau à faire la lumière sur ce qui se cache dans l'ombre de son système d'entreposage.

Les rapports quotidiens sur les stocks de la bourse proposent un rare point de données concrètes dans un paysage statistique obscur pour les négociants en métaux.

Mais leur utilité en tant que signal de marché a été régulièrement compromise par l'émergence d'une fonction de stockage fantôme du LME, qui peut se traduire par l'"arrivée" soudaine, en une seule journée, de grandes quantités de métal qui n'avaient pas été comptabilisées auparavant.

Le LME a étendu ses exigences en matière de rapports sur les stocks en 2020 pour tenter de capturer une partie de ce stock fantôme. Mais les rapports mensuels n'ont apporté que peu de lumière et le LME admet que les appels à plus de transparence n'ont fait que s'intensifier dans l'intervalle.

Les esprits ont été marqués par l'effondrement du nickel l'année dernière et la bourse, vieille de 146 ans et propriété de Hong Kong Exchanges and Clearing, s'efforce de rétablir la confiance des investisseurs et des utilisateurs industriels.

Le rétablissement de la confiance dans ses rapports sur les stocks est un élément important de ce plan et le LME consulte actuellement les opérateurs d'entrepôts pour savoir s'ils doivent déclarer tout le métal éligible dans leurs hangars, une mesure qui permettrait à la bourse de s'aligner sur ses homologues.

JEUX DE L'OMBRE

Les stocks du LME ont toujours été manipulés, mais il est devenu plus facile de surprendre le marché avec des "arrivées" de grande ampleur, comme les 94 950 tonnes d'aluminium commandées le 10 février à Port Klang, en Malaisie.

Il est physiquement impossible qu'une telle quantité de métal soit chargée dans un entrepôt en une seule journée. Au contraire, l'aluminium était déjà là, prêt à être garanti électroniquement sur simple pression d'une touche d'ordinateur.

Le LME s'est penché sur la question en 2019, mais a renoncé à obliger les entrepôts à déclarer tous les stocks éligibles par crainte d'un excès de réglementation.

Il a préféré opter pour une solution à mi-chemin en demandant aux entrepositaires de déclarer le tonnage hors mandat s'il est couvert par un contrat faisant explicitement référence au stockage et/ou au warrantage au LME.

La bourse a également espéré, avec un certain optimisme, que les stocks fictifs seraient déclarés sur une base volontaire.

UNE LUMIÈRE QUI S'ÉTEINT ?

Les rapports mensuels du LME sur les stocks "hors mandat" ont d'abord permis de saisir une quantité énorme de tonnages inconnus jusqu'alors. Les stocks fictifs de 2 093 000 tonnes en février 2021 ont même dépassé le tonnage total enregistré de 2 027 000 tonnes.

Cependant, les rapports sont publiés avec un décalage d'un mois, ce qui signifie que même si une accumulation importante de métal potentiellement justifiable apparaît, il y a de fortes chances qu'elle ait déjà été justifiée.

En outre, le volume des stocks hors mandat a sensiblement diminué. Les stocks fictifs du LME s'élevaient à 334 251 tonnes à la fin du mois de mars, contre 707 227 tonnes pour les stocks enregistrés.

L'aluminium représentait 93 % du total hors marché, soit le ratio le plus élevé depuis la première publication du rapport en février 2020. Les stocks hors mandat de nickel, de plomb et d'étain étaient minimes et les stocks fictifs de cuivre ne représentaient que 7 261 tonnes à la fin du mois de mars.

La baisse des stocks hors mandat par rapport au pic de 2021 pourrait être due à la dynamique du marché, étant donné que des métaux tels que le zinc, le plomb et l'étain ont connu des périodes de tension physique extrême au cours des deux dernières années.

Mais il est également possible que cette baisse soit due à un changement de comportement du marché, les propriétaires se retirant davantage dans l'ombre de l'entreposage pour éviter d'être examinés.

Il est facile d'accumuler du métal garanti sans référence contractuelle au LME, tout en étant suffisamment proche d'un entrepôt d'échange pour être mis sur le marché à brève échéance.

MÉTAL ÉLIGIBLE

Le LME revient maintenant à la possibilité de déclarer tous les stocks éligibles, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans un entrepôt du LME et qui répond aux critères de livraison de la bourse.

Le CME et le Shanghai Futures Exchange procèdent déjà de la sorte, l'indicateur principal du marché étant le chiffre total des stocks livrables plutôt que la composante garantie.

Le LME a toujours agi différemment et toutes les tentatives précédentes pour suivre ses pairs se sont heurtées à l'opposition concertée de ceux qui soutiennent que leurs stocks sont confidentiels s'ils n'ont pas l'intention de les justifier sur le marché boursier.

Le contre-argument, comme l'a noté le LME dans son document de discussion de 2019, est que cette opposition est "motivée non pas par un besoin de confidentialité, mais plutôt par une préférence pour l'utilisation de ces informations à des fins de gain pour le marché".

La crise du nickel et l'examen réglementaire du LME qui l'a accompagnée ont déplacé le débat.

"Bien que le LME comprenne le besoin de confidentialité, il reconnaît également qu'une majorité significative du marché préfère une plus grande transparence et pense que la valeur ajoutée que cela peut apporter à la stabilité du marché peut être considérable", a déclaré la bourse dans son dernier document de consultation.

Il n'est pas déraisonnable que les propriétaires de métaux contribuent à une plus grande transparence du marché en échange de la possibilité d'obtenir un mandat du LME à court terme.

RÉTABLIR LA CONFIANCE

La consultation du LME se termine le 14 juillet et la bourse a déclaré qu'elle souhaitait "entendre d'autres points de vue du marché sur ce sujet avant de prendre une décision finale".

Mais il n'y a guère de doute sur la direction que prendra la décision.

"Le LME considère que des données fiables sur les stocks de métal stockés dans le monde entier dans les entrepôts agréés par le LME sont essentielles pour renforcer la confiance dans le fonctionnement des marchés du LME", selon la bourse.

Les données sur les stocks du LME ne sont plus fiables depuis de nombreuses années, l'aluminium, le cuivre et le zinc ayant tous fait l'objet d'arrivées massives en une seule journée à différents moments au cours de la dernière décennie.

Compte tenu de la faiblesse actuelle des stocks du LME, l'impact de l'arrivée de tonnages même modestes dans le système peut être disruptif sur les prix.

Les entrepôts du LME à Singapour ont reçu 29 450 tonnes en l'espace de deux jours la semaine dernière. C'est peu par rapport aux 105 800 tonnes de zinc arrivées en deux jours en janvier 2021, mais c'est une forte augmentation par rapport au total de 45 500 tonnes le jour précédant les "arrivées".

Les négociants joueront avec n'importe quel système auquel ils se heurtent, mais le régime actuel de déclaration des stocks du LME rend les choses trop faciles. Chaque surprise concernant les stocks entame la crédibilité du LME en tant que mécanisme de fixation des prix équitable.

Rétablir la confiance dans les rapports sur les stocks boursiers est une étape clé pour regagner la confiance générale du marché.

Toutefois, ceux qui espèrent une reproduction immédiate des rapports sur les stocks du CME et de Shanghai seront déçus.

Dans un premier temps, les nouveaux rapports sur les stocks éligibles ne seront publiés qu'une fois par mois, même si le LME a déclaré qu'il pensait pouvoir se rapprocher des rapports en temps réel "à plus long terme" grâce à une nouvelle plateforme de reporting.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.