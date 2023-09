La part des stocks d'aluminium d'origine russe disponibles dans les entrepôts agréés par le London Metal Exchange est restée stable en août par rapport au mois précédent, à 81 % du total, tandis que le volume réel a diminué, selon les données publiées sur le site Web de la bourse.

Le total des stocks d'aluminium disponibles sur le marché dans les entrepôts agréés par le LME est appelé "on-warrant". Les warrants sont des titres de propriété conférant la propriété du métal.

La part des stocks d'origine russe dans les entrepôts enregistrés au LME a progressivement augmenté cette année, certains négociants et consommateurs cherchant des alternatives aux métaux russes, même s'ils ne sont pas directement visés par les sanctions occidentales imposées à Moscou.

En juillet, le grand producteur Norsk Hydro a demandé au LME de reconsidérer sa décision de ne pas interdire l'aluminium russe dans son réseau d'entrepôts.

La quantité réelle de stocks d'aluminium russe sur le mandat du LME est tombée à 183 650 tonnes métriques en août, contre 227 525 en juillet, selon les données publiées lundi par la plus ancienne bourse et le plus grand marché de métaux du monde.

La proportion des stocks d'aluminium indien dans les entrepôts enregistrés au LME, qui a été tirée vers le bas par le déplacement de la demande au détriment du métal russe, a diminué à 17% en août contre 18% en juillet.

La part du cuivre d'origine russe dans les stocks totaux de cuivre est passée de 33 % à 25 %, selon le LME. La quantité réelle de cuivre russe dans les stocks en attente est passée de 24 150 tonnes à 25 675 tonnes.

Le nickel russe représentait 19 % des stocks disponibles, soit 7 068 tonnes, contre 20 % en juillet.