L'entreprise indienne Hindalco Industries, l'un des plus grands producteurs d'aluminium et de cuivre du pays, a fait état d'une baisse de 37,4 % de ses bénéfices au quatrième trimestre mercredi, en raison de l'augmentation des dépenses.

Le bénéfice net consolidé de l'entreprise, le producteur de métaux phare du groupe Aditya Birla, a chuté à 24,11 milliards de roupies (294,82 millions de dollars) au cours du trimestre clos le 31 mars, contre un bénéfice de 38,51 milliards de roupies il y a un an.

Les recettes d'exploitation n'ont augmenté que de 0,17 % et ont été dépassées par une augmentation de 4,6 % des dépenses totales, même si le coût des matériaux consommés a baissé de 6,7 % au cours du trimestre.

Cependant, le cuivre, le deuxième segment le plus important d'Hindalco, a vu ses revenus augmenter de 14,5 %.

Au cours de l'année à venir, l'entreprise s'attend à une forte demande de cuivre et d'aluminium en Inde dans les secteurs du transport, de l'électricité et des infrastructures, y compris le bâtiment et la construction, a déclaré un cadre supérieur lors d'un point de presse.

"Nous constatons une très bonne demande sur le marché indien, tant pour l'aluminium que pour le cuivre", a déclaré Satish Pai, directeur général, ajoutant que la seule incertitude à venir concernait les prix de référence de l'aluminium à la Bourse des métaux de Londres.

Les prix de l'aluminium de référence du London Metal Exchange ont chuté de près de 42 % au 31 mars par rapport au sommet atteint au début de l'année 2022, en raison des inquiétudes suscitées par la baisse de la demande.

La contribution au chiffre d'affaires de l'unité américaine de Hindalco, Novelis, qui représente près de 65 % du chiffre d'affaires total de Hindalco, a diminué de 0,6 % au cours du trimestre. Les revenus des segments amont et aval de l'aluminium ont également baissé.

Novelis a annoncé au début du mois une baisse de 6 % de son bénéfice de base en glissement annuel, en raison du déstockage sur le marché de l'emballage des boissons et de l'impact macroéconomique sur les produits spéciaux, principalement dans le segment du bâtiment et de la construction.

L'entreprise est le plus grand producteur mondial d'aluminium laminé.

"Nous pensons que le déstockage durera probablement encore un trimestre... puis nous devrions commencer à voir l'impact du déstockage diminuer, car pour Novelis, les marchés de l'aérospatiale et de l'automobile sont très forts", a déclaré M. Pai.

La société de courtage Ambit Capital a souligné les commentaires de Ball Corp, l'un des plus gros clients de Novelis, avant les résultats, qui a déploré que l'entreprise soit coincée avec des stocks élevés.

Les actions de Hindalco, qui fait partie de l'indice Nifty 50, ont clôturé en baisse de 0,83 % à 406,90 roupies. Hindalco a également déclaré un dividende de 3 roupies par action pour l'exercice 2023.

(1 $ = 81,7800 roupies indiennes)