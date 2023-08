Le géant russe de l'aluminium Rusal a annoncé vendredi une chute de 75 % de son bénéfice net au premier semestre, en raison de la diminution des ressources en matières premières, des fortes pressions inflationnistes et des sanctions internationales, qui ont entraîné une hausse des coûts de production.

Rusal, l'un des principaux producteurs d'aluminium au monde, a enregistré un bénéfice net de 420 millions de dollars au cours des six mois se terminant le 30 juin, contre 1,68 milliard de dollars un an plus tôt.

"Cette année, les problèmes liés à la diminution des ressources en matières premières, à l'inflation mondiale et à l'impasse des sanctions internationales persistent", a déclaré Rusal, qui opère en Guinée, en Jamaïque, en Irlande et en Suède, en plus de la Russie, dans un communiqué.

"Dans le même temps, le ralentissement de la croissance dans plusieurs secteurs économiques affecte la dynamique générale de la consommation de métaux.

Bien qu'aucune sanction ne vise Rusal, le producteur d'aluminium a vu ses coûts de production grimper en raison des retombées de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le coût total des ventes s'est élevé à 5,22 milliards de dollars au premier semestre, soit une hausse par rapport aux 4,76 milliards de dollars de l'année dernière. (Reportage de Sameer Manekar à Bengaluru et de Polina Devitt à Moscou ; rédaction de Shinjini Ganguli)