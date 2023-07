Le producteur norvégien d'aluminium Hydro a relevé vendredi ses prévisions de dépenses d'investissement pour l'année en cours, alors qu'il a annoncé une baisse de son bénéfice de base au deuxième trimestre, conformément aux attentes.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est tombé à 7,1 milliards de couronnes (706 millions de dollars) pour la période avril-juin, contre 11,6 milliards de couronnes un an plus tôt, conformément à la prévision moyenne des analystes de 7,0 milliards de couronnes. (1 $ = 10,0508 couronnes norvégiennes) (Reportage de Gwladys Fouche, édition)