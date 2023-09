Le secteur de l'aluminium en Inde est un point positif dans un contexte mondial morose, alors que le gouvernement met en place des infrastructures et que l'industrie cherche à satisfaire une demande croissante, a déclaré un dirigeant jeudi.

L'Inde est déjà le deuxième plus grand producteur et le troisième plus grand consommateur d'aluminium au monde, et la demande devrait doubler au cours de la prochaine décennie, a déclaré Nilesh Koul, cadre chez Hindalco Industries Ltd, lors de la conférence sur l'aluminium organisée par Fastmarkets à Barcelone.

"L'énergie en Inde est actuellement incroyable", a déclaré à Reuters M. Koul, PDG des activités en aval du groupe.

Il est revenu dans son pays d'origine après avoir travaillé cinq ans en Suisse et de nombreux autres expatriés reviennent également en Inde, a-t-il ajouté.

L'Inde devrait augmenter sa consommation de métaux comme l'a fait la Chine, a ajouté M. Koul.

La consommation d'aluminium par habitant en Inde n'est que de 3,1 kg, alors que la moyenne mondiale est de 12 kg et que celle de la Chine est de 31,7 kg.

Alors que la Chine cherche à relancer son économie et que l'Occident s'inquiète d'une éventuelle récession, le gouvernement indien investit dans des infrastructures telles que les chemins de fer et les aéroports, tandis que la construction de logements et l'industrie automobile sont également en plein essor.

La demande d'aluminium en Inde devrait atteindre 9 millions de tonnes métriques d'ici 2033, contre environ 4,5 millions cette année, selon M. Koul.

Le pays est toutefois confronté à des défis en termes d'approbation des projets, de normes de qualité et de pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

Récemment, un projet d'expansion d'une usine de produits laminés plats de Hindalco a été retardé cette année, car seule la moitié des 3 000 travailleurs qualifiés requis a pu être recrutée.

