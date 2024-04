WASHINGTON/LONDRES, 12 avril (Reuters) - Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont interdit vendredi aux bourses des métaux d'accepter de l'aluminium, du cuivre et du nickel produits par la Russie et ont interdit l'importation de ces métaux aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

La mesure prise par le Département du Trésor et par les autorités britanniques vise les revenus tirés par la Russie de l'exportation de métaux.

Moscou est un important producteur d'aluminium, de cuivre et de nickel.

Cette mesure interdirait à la Bourse des métaux de Londres et au Chicago Mercantile Exchange d'accepter de nouvelles productions russes d'aluminium, de cuivre et de nickel, a déclaré le Département du Trésor dans un communiqué.

Les stocks d'aluminium disponibles dans les entrepôts enregistrés au London Metal Exchange étaient à 91% d'origine russe en mars, inchangés par rapport au mois précédent, ont montré les données du LME mercredi. (Reportage de Daphne Psaledakis et Katharine Jackson à Washington et Polina Devitt à Londres; version française Zhifan Liu)

par Daphne Psaledakis et Polina Devitt