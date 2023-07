Les grandes marques, y compris la branche investissement du groupe IKEA, suivent l'exemple des constructeurs automobiles en prenant des participations dans des fournisseurs de matières premières et d'énergie, cherchant ainsi à mieux contrôler leur production pour atteindre les objectifs en matière d'émissions et limiter les perturbations.

Après l'effondrement des chaînes d'approvisionnement mondiales sous la pression de la pandémie de coronavirus et de la guerre en Ukraine, un plus grand nombre d'entreprises adoptent l'intégration verticale et investissent dans des fournisseurs d'énergies renouvelables, de métaux, de produits agricoles et bien d'autres encore.

Au cours des six derniers mois, plus de 4 milliards de dollars ont été dépensés par des entreprises qui investissent dans leurs chaînes d'approvisionnement dans des secteurs tels que l'alimentation, les batteries, les produits chimiques, l'automobile, l'exploitation minière, les déchets et le recyclage, d'après les données de la plateforme d'information sur le marché Climate Tech VC.

Alors que les réseaux d'approvisionnement mondiaux se remettent du choc de la pandémie, un nouvel élan est donné par des normes environnementales plus strictes, qui poussent les entreprises à investir dans de nouvelles technologies pour réduire leurs émissions et celles de leurs fournisseurs.

"Nous vivons la transition la plus rapide que notre secteur ait jamais connue... Nous envoyons des signaux clairs aux innovateurs de notre chaîne d'approvisionnement pour leur dire que nous les soutiendrons", a déclaré Andreas Follér, responsable du développement durable chez le constructeur de camions Scania.

"Ainsi, pour les batteries, l'acier, l'aluminium et la fonte, nous ne nous approvisionnerons qu'en matériaux et technologies verts d'ici à 2030", a déclaré M. Foller à Reuters.

Les efforts visant à réduire la dépendance à l'égard de la Chine et de la Russie jouent également un rôle, même si, pour beaucoup, s'approvisionner dans leurs chaînes d'approvisionnement pourrait constituer un saut dans l'inconnu, à la fois important et coûteux.

"Les événements de ces trois dernières années ont beaucoup appris aux entreprises sur la fragilité des chaînes d'approvisionnement. L'intégration verticale est avant tout une stratégie qui minimise le risque de perturbations", a déclaré Rebecca Campbell, associée du cabinet d'avocats White & Case, qui conseille les entreprises sur ce type d'opérations.

Contrôles à l'exportation Pékin devrait imposer le mois prochain des contrôles à l'exportation sur les produits de l'UE.

gallium et le germanium, utilisés dans l'industrie des semi-conducteurs et de la défense.

La décision de la Chine a surpris les utilisateurs finaux dans de nombreux secteurs, et certains craignent que le premier producteur mondial de nombreuses matières premières n'impose d'autres restrictions.

LE DÉTAILLANT DEVENU ACHETEUR

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un phénomène nouveau, le contrôle et la propriété d'aspects clés de la production ont fait leur retour depuis l'apparition de la pandémie en 2020. Les constructeurs automobiles mondiaux, dont GM et Stellantis, soumis à une pression accrue pour passer rapidement à l'électrique, investissent dans des mines de lithium, de cuivre et de nickel.

D'autres secteurs, dont le commerce de détail, sont également en train de faire leurs emplettes.

La fondation IMAS, la branche d'investissement du propriétaire du détaillant de meubles IKEA, a dépensé plus d'un milliard d'euros (1,12 milliard de dollars) dans des "actifs et stratégies de décarbonisation", y compris des participations dans le sidérurgiste H2 Green Steel (H2GS) et le fabricant de batteries Northvolt.

La fondation a déclaré à Reuters qu'elle envisagerait également d'autres investissements dans des producteurs d'acier, de matériaux de construction et d'aluminium vert produit à partir d'énergie hydraulique ou de matériaux recyclés.

"À l'heure de la démondialisation et de l'augmentation des risques géopolitiques, la sécurité de l'approvisionnement est devenue plus importante", a-t-elle déclaré dans un courriel.

H2GS, qui construit une installation d'hydrogène alimentée par des énergies renouvelables, et Northvolt sont toutes deux basées en Suède.

M. Foller, de Scania, a déclaré à Reuters que le constructeur suédois de camions,

qui est également un investisseur dans H2GS et Northvolt, recherchait délibérément des investissements plus proches de son siège social afin de soutenir ses efforts de réduction des émissions de carbone.

Scania a déclaré que suite à son investissement de départ de 10 millions d'euros (11,15 millions de dollars) dans H2GS en 2021, il a conclu un accord de fourniture d'acier à partir de 2027.

Dans le secteur de l'aviation, les compagnies aériennes ont commencé à investir dans la production de carburant, préoccupées par l'insuffisance de l'offre de biocarburants que plusieurs pays, dont la Norvège, l'Allemagne, l'Indonésie et la Grande-Bretagne, exigeront dans leur mélange de carburéacteurs.

CYCLES RISQUES

En mars, United Airlines a investi dans un producteur de carburant à base d'algues, la compagnie britannique Jet2 a investi dans une usine qui transforme les déchets de décharge en carburant, tandis que la compagnie hongroise Wizz Air a investi dans une entreprise basée à Bristol qui transforme les boues d'épuration en carburant.

"Ils prennent encore des risques en matière d'approvisionnement dans un secteur où ils ne sont pas experts", a déclaré Maybel Saleh, directeur général de l'aviation pour la région EMEA chez Citi.

Les investissements dans la chaîne d'approvisionnement sont intrinsèquement risqués, en partie à cause de la nature cyclique des marchés des matières premières, et ils pourraient ne fonctionner que temporairement pour résoudre les goulets d'étranglement et peaufiner les références environnementales, affirment les auditeurs et les avocats qui assistent les entreprises dans ce type de transactions.

"Les marges augmentent et diminuent en fonction de la volatilité des prix", a déclaré M. Campbell de White & Case. "Les investissements en actions qui semblaient judicieux en juin 2023 peuvent paraître insensés dans le bilan d'une entreprise dans 12 mois.

Même si les entreprises continueront à investir dans leurs fournisseurs à court et à moyen terme, le marché finira par arriver à saturation, a déclaré Jon Chadwick, responsable mondial de la transition énergétique chez PricewaterhouseCoopers.

"C'est à ce moment-là que la pression des actionnaires se fera sentir : "Nous n'obtenons pas les rendements escomptés, comment pouvons-nous commencer à désinvestir ? (1 $ = 0,8967 euros) (Reportage de Clara Denina et Sarah McFarlane ; reportage complémentaire de Helen Reid ; rédaction de Veronica Brown et Tomasz Janowski)