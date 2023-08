Les batteries de véhicules électriques et autres pièces automobiles sont les derniers produits à faire l'objet d'un examen minutieux dans le cadre des efforts déployés par Washington pour éliminer les liens entre les États-Unis et le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement chinoises, selon un document consulté par Reuters, des statistiques de l'agence et des sources.

Jusqu'à présent, l'application d'une loi américaine datant d'un an et interdisant l'importation de produits fabriqués dans le Xinjiang, en Chine, s'est principalement concentrée sur les panneaux solaires, les tomates et les vêtements en coton. Mais désormais, des composants tels que les batteries lithium-ion, les pneus et les principales matières premières automobiles, l'aluminium et l'acier, font de plus en plus souvent l'objet de retenues à la frontière.

L'inspection accrue des produits destinés aux usines d'assemblage automobile par le service américain des douanes et de la protection des frontières (CBP) pourrait annoncer des temps difficiles pour les constructeurs automobiles, qui auront besoin de preuves solides que leurs chaînes d'approvisionnement ne sont pas liées à une région où, selon les États-Unis, les autorités chinoises ont établi des camps de travail pour les Ouïghours et d'autres minorités musulmanes.

Pékin nie tout abus.

Plus d'un an après l'entrée en vigueur de la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (UFLPA), le développement de projets d'énergie solaire a déjà été entravé, car les cargaisons de panneaux retenus languissent dans les entrepôts américains. Les installations de grandes centrales solaires pour les services publics ont chuté de 31 % l'année dernière en raison de l'approvisionnement limité en panneaux, selon le groupe commercial U.S. Solar Energy Industries Association, qui a déclaré que les conditions s'étaient quelque peu améliorées cette année.

L'énergie solaire et les véhicules électriques à batterie sont des secteurs essentiels dans le cadre des efforts déployés par l'administration Biden pour affranchir les États-Unis de leur dépendance à l'égard des combustibles fossiles et pour lutter contre le changement climatique.

Lorsque des cargaisons sont retenues, le CBP fournit à l'importateur une liste d'exemples de produits ayant fait l'objet d'examens antérieurs et le type de documents requis pour prouver qu'ils n'ont pas été fabriqués dans le cadre du travail forcé, a déclaré le CBP à l'agence Reuters.

Ce document, dont une version récente a été obtenue par Reuters à la suite d'une demande de documents publics, a été mis à jour entre avril et juin de cette année pour inclure les batteries, les pneus, l'aluminium et l'acier, a déclaré un porte-parole du CBP. Lorsque la loi a commencé à être appliquée l'année dernière, l'agence s'est principalement concentrée sur les trois produits identifiés comme prioritaires dans la loi UFLPA : le coton, les tomates et le polysilicium, la matière première utilisée dans les panneaux solaires.

"Le calendrier de ces changements ne reflète aucun changement spécifique dans la stratégie ou les opérations", a déclaré un porte-parole du CBP dans un communiqué, ajoutant que la liste des huit types de produits n'était "pas exhaustive".

L'agence n'a pas répondu spécifiquement aux questions concernant la surveillance accrue des importations d'automobiles. Elle a déclaré qu'elle se concentrait "sur les secteurs à haut risque dans les chaînes d'approvisionnement américaines".

Dans un rapport présenté au Congrès le mois dernier sur l'application de l'UFLPA, la CBP a cité les batteries lithium-ion, les pneus et d'autres composants automobiles parmi les "domaines à risque potentiel" qu'elle surveillait.

Les données du CBP montrent que 31 cargaisons de produits automobiles et aérospatiaux ont été retenues en vertu de l'UFLPA depuis février de cette année. Les retenues de cargaisons de métaux de base, qui comprennent l'aluminium et l'acier, sont également passées d'environ 1 million de dollars par mois à la fin de l'année 2022 à plus de 15 millions de dollars par mois.

Le CBP a déclaré qu'il n'était pas en mesure de divulguer des informations supplémentaires concernant les activités d'application de la loi.

EXPOSITION DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

Bien que les détentions de véhicules automobiles soient minimes par rapport au milliard de dollars d'importations de panneaux solaires bloquées à la frontière, elles ont mis l'industrie en alerte, selon des avocats et des experts de la chaîne d'approvisionnement.

"Il s'agit d'une chaîne d'approvisionnement très complexe et il est évident qu'une détention serait incroyablement perturbante pour une entreprise automobile", a déclaré Dan Solomon, un avocat du cabinet Miller & Chevalier qui conseille les fabricants sur les risques potentiels liés au travail forcé.

En mai, M. Solomon a parlé de la conformité à l'UFLPA lors d'un événement privé organisé à Détroit à l'intention des dirigeants du secteur automobile.

"Il ne fait aucun doute que les constructeurs se concentrent sur cette question", a-t-il déclaré.

L'attention accrue portée aux constructeurs automobiles fait suite à une étude publiée en décembre par l'université britannique de Sheffield Hallam, selon laquelle presque tous les grands constructeurs automobiles sont exposés à des produits fabriqués dans le cadre du travail forcé au Xinjiang.

Ce rapport a suscité une enquête du président de la commission des finances du Sénat américain, Ron Wyden, dont le porte-parole a déclaré qu'elle était en cours.

"Il est normal que le CBP examine de près les importations dans ce domaine", a déclaré M. Wyden dans un communiqué.

UN VRAI PÉRIL

Sur les 13 constructeurs et fournisseurs automobiles contactés par Reuters, quatre - Mercedes-Benz USA, Volkswagen, Denso et ZF Friedrichshafen AG - ont déclaré que leurs produits n'avaient pas été retenus en vertu de l'UFLPA.

"Dans le cadre de l'UFLPA, nous avons encore renforcé notre diligence raisonnable en procédant à un filtrage des médias au niveau mondial, à une analyse des risques et à une formation des fournisseurs et des acheteurs sur le développement durable et les droits de l'homme", a déclaré un porte-parole de Volkswagen dans un courrier électronique.

Ford, Bosch, General Motors, Honda, Toyota, Stellantis et Magna ont déclaré par écrit qu'ils s'engageaient à veiller à ce que leurs chaînes d'approvisionnement soient exemptes de travail forcé, mais n'ont pas répondu aux questions concernant les détentions au titre de l'UFLPA.

Ni Tesla ni Continental AG n'ont répondu aux demandes de commentaires.

Le directeur général d'Exiger, un fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a déclaré que les détentions dans le secteur de l'énergie solaire sont une indication de la direction que pourrait prendre l'application de la législation sur les composants automobiles.

"Si vous êtes un constructeur automobile et que vous n'avez pas commencé à cartographier vos chaînes d'approvisionnement pour les minéraux critiques et les pièces des sous-ensembles qui passent par la Chine et où ils obtiennent leurs marchandises, vous courez un réel danger à l'approche du second semestre de l'année", a déclaré Brandon Daniels, PDG d'Exiger, lors d'une interview.