La capitale chinoise, Pékin, a battu son record d'heures de températures négatives en décembre, qui remontait à 1951, après qu'une vague de froid a balayé des pans entiers du pays et entraîné des blizzards dans son sillage, faisant chuter les températures à des niveaux historiquement bas.

Les régions du nord et du nord-est du pays ont connu un refroidissement record depuis la semaine dernière, certaines zones du nord-est atteignant moins 40 Celsius (moins 40 Fahrenheit) et moins, alors que de l'air froid et mordant descendait de l'Arctique.

Dimanche, un observatoire météorologique de Pékin avait enregistré plus de 300 heures de températures négatives depuis le 11 décembre, soit le nombre le plus élevé pour ce mois depuis le début des relevés en 1951, selon le quotidien Beijing Daily, soutenu par l'État.

La capitale a également connu neuf jours consécutifs de températures inférieures à moins 10°C (14°F) au cours de cette période, a ajouté le Beijing Daily.

Plusieurs villes de la province centrale chinoise du Henan, au sud-ouest de Pékin, sont en proie à une pénurie de chauffage hivernal, les fournisseurs d'énergie thermique de la ville de Jiaozuo étant sous pression pour assurer l'approvisionnement.

Les chaudières de JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing, l'un des principaux fournisseurs de la ville, sont tombées en panne, laissant certaines zones dans un besoin urgent d'approvisionnement en chaleur, ont rapporté les médias d'Etat dimanche.

Le fournisseur fait des pieds et des mains pour réparer le dysfonctionnement et prévoit de reprendre l'approvisionnement le 26 décembre, ont rapporté les médias d'État, sans préciser le nombre de chaudières qui sont tombées en panne.

JiaoZuo WanFang Aluminum n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par courriel par Reuters.

La ville va suspendre l'approvisionnement en chaleur de la plupart des entreprises, à l'exception des fournisseurs de services essentiels tels que les hôpitaux et les centres pour personnes âgées, afin de donner la priorité à l'utilisation de la chaleur par les particuliers. Toutefois, certains complexes résidentiels seront encore affectés pendant la période de maintenance des appareils, ont ajouté les médias.

Deux autres villes du Henan - Puyang et Pingdingshan - ont déjà suspendu la fourniture de chaleur aux départements gouvernementaux et aux institutions administratives afin de donner la priorité à l'utilisation résidentielle, ont déclaré les gouvernements locaux, citant le temps extrêmement froid.

Selon les prévisions météorologiques, les températures dans les trois villes atteindront des niveaux inférieurs à zéro dimanche. L'autorité météorologique de la province centrale a déclaré samedi que les températures dans plusieurs autres régions du Henan allaient chuter à moins 15 C (5 F) au cours du week-end.

L'air chaud devrait circuler du nord au sud du pays et faire grimper les températures à partir du week-end.

A partir de 14 heures (0600 GMT) dimanche, les températures dans de nombreuses régions du centre et de l'est de la Chine ont rebondi quelque peu, avec des températures dans certaines régions augmentant de plus de 10°C, a déclaré l'autorité météorologique de la Chine. (Reportage d'Ella Cao, Siyi Liu et Ryan Woo ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman et Hugh Lawson)