* BÉNÉFICE NET HY 420 MILLIONS $ CONTRE 1 680 MILLIONS $ * BÉNÉFICE NET HY 420 MILLIONS $ CONTRE 1 680 MILLIONS
* BÉNÉFICE NET AJUSTÉ DE HY : 315 MILLIONS DE DOLLARS CONTRE 689 MILLIONS DE DOLLARS
* AUCUN DIVIDENDE N'A ÉTÉ RECOMMANDÉ OU APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AU COURS DES SIX PREMIERS MOIS DE 2023
* LE PREMIER SEMESTRE 2023 A ÉTÉ MARQUÉ PAR UN NOUVEL ÉCUEIL
* À L'AVENIR, LA CAPACITÉ DE PRODUCTION D'ALUMINIUM DE LA CHINE DEVRAIT ENCORE AUGMENTER
* LES PRIMES RÉGIONALES DE L'ALUMINIUM ONT COMMENCÉ À REBONDIR EN FÉVRIER 2023 DANS L'ATTENTE D'UNE REPRISE DE LA DEMANDE
* Le marché russe affiche une dynamique impressionnante en 2023. Autres informations sur l'entreprise :