L'Union européenne (UE) devrait aller plus loin que l'interdiction des fils, feuilles, tubes et tuyaux en aluminium produits en Russie et sanctionner l'aluminium métal russe pour un impact plus important, a déclaré vendredi le groupe industriel European Aluminium.

Les membres de l'UE examinent une proposition pour un 12e paquet de sanctions, qui comprend des interdictions sur les fils, les tubes et les tuyaux en aluminium, une petite proportion des importations d'aluminium de l'UE en provenance de Russie.

"Nous regrettons que la grande majorité des exportations d'aluminium russe vers l'UE (plus de 85 % du total), en particulier le métal primaire, semble devoir rester en dehors du champ d'application des mesures", a déclaré European Aluminium dans une lettre envoyée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Au cours des neuf premiers mois de 2023, l'UE a importé près de 500 000 tonnes métriques d'aluminium et de produits en aluminium russes pour une valeur de 1,26 milliard d'euros (1,37 milliard de dollars), selon les données d'Eurostat. (Reportage de Pratima Desai ; Rédaction de Jan Harvey)