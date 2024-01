Et puis il y en a eu quatre.

Avec la fermeture cette semaine de l'usine d'électrolyse de New Madrid, dans le Missouri, il ne reste plus que quatre producteurs d'aluminium de première fusion en activité sur le territoire américain.

Au début du siècle, le pays comptait 20 fonderies primaires, toutes en activité sauf une.

Le secteur a été dévasté par la combinaison des prix élevés de l'électricité, la principale variable de coût du processus de production par électrolyse, et de l'importance des exportations chinoises.

New Madrid était un enfant poster pour les tarifs d'importation de l'administration Trump. Elle a été rachetée après avoir fait faillite et a redémarré quelques mois seulement après l'imposition des droits de douane de 10 % en 2018.

Mais les droits de douane n'ont pas suffi à la sauver.

Pas plus que les dépenses massives de l'administration Biden pour reconstruire les chaînes d'approvisionnement nationales en minéraux critiques.

L'aluminium primaire, pourtant essentiel à la défense nationale et à la transition vers l'énergie propre, est passé au travers des mailles du filet politique.

Le secteur peut-il être sauvé ? Et quelle importance cela a-t-il si ce n'est pas le cas ?

DÉCLIN ET CHUTE

Les droits de douane imposés par Donald Trump, destinés à inverser le déclin à long terme du secteur américain de l'aluminium primaire, n'ont eu que peu d'effets durables.

Les efforts visant à redémarrer l'usine Intalco à Washington se sont essoufflés l'année dernière, Alcoa annonçant sa fermeture définitive en mars. Century Aluminum, quant à elle, a complètement arrêté son usine d'électrolyse de Hawesville, dans le Kentucky, en juillet 2022.

Century produit encore du métal primaire dans ses fonderies de Sebree et Mt Holly, cette dernière à capacité réduite.

Alcoa exploite les deux autres usines. Massena, dans l'État de New York, est la plus ancienne fonderie d'aluminium en activité continue au monde et fonctionne à sa capacité annuelle de 130 000 tonnes métriques.

L'usine Warrick, dans l'Indiana, avait à l'origine une capacité nominale de 269 000 tonnes, mais depuis le milieu de l'année 2022, elle n'exploite plus que deux lignes de production.

La production nationale de métaux primaires a bénéficié d'un rebond à court terme en 2018-2019 grâce au redémarrage de New Madrid, mais elle a diminué chaque année depuis.

L'année dernière, la production s'est élevée à 785 000 tonnes métriques, contre 740 000 tonnes en 2017, l'année précédant l'entrée en vigueur des droits d'importation.

L'arrêt de la fonderie de New Madrid, d'une capacité de 263 000 tonnes par an, entraînera inévitablement une baisse des taux de production nationaux, qui atteindront leur plus bas niveau historique.

PROBLÈMES D'ÉLECTRICITÉ

Magnitude 7 Metals, qui exploite la fonderie de New Madrid, a imputé la réduction des activités à un "temps anormalement froid", qui a tellement perturbé les opérations "qu'elles ne peuvent pas être rétablies en cours de fonctionnement".

Cependant, la fonderie a du mal à faire des bénéfices depuis son redémarrage en 2018.

Le directeur général de la société, Charles Reali, a déclaré à Reuters en février 2020 que "nous voyons des chiffres rouges tous les mois".

Le problème est en partie dû à l'âge de l'usine, qui a été construite en 1971 et a eu la distinction douteuse de produire la pire qualité d'air aux États-Unis en 2019.

Cela souligne l'autre grand problème, à savoir que New Madrid est alimentée par du charbon à prix élevé.

Cela lui confère un désavantage environnemental et commercial par rapport à ses concurrents mondiaux, dont beaucoup se mettent rapidement au vert en exploitant des énergies renouvelables moins chères, notamment en Chine.

APPEL À L'ACTION

Il existe un large consensus sur les mesures à prendre pour empêcher le secteur américain de l'aluminium primaire de sombrer dans l'oubli.

"L'annonce de la fermeture de ce site est un appel clair à la nécessité d'une énergie propre et peu coûteuse au cœur des États-Unis", a déclaré Ben Jealous, directeur exécutif du groupe environnemental Sierra Club.

Les utilisateurs d'aluminium du pays sont du même avis et ont demandé en septembre 2023 au ministère de l'énergie (DoE) "d'investir dans l'aluminium propre fabriqué aux États-Unis afin de conserver et de créer des emplois dans le secteur manufacturier, de réduire les émissions industrielles et de développer une industrie d'importance vitale".

La lettre ouverte adressée à la secrétaire du ministère de l'énergie, Jennifer Granholm, a été signée par Ford Motor Co, General Motors, Pepsi Co, Ball Corp, Rivian, SunPower et huit autres entreprises, allant des fabricants de conducteurs d'énergie aux brasseurs.

Alors que la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) vise à stimuler le secteur américain des énergies renouvelables et prévoit des crédits d'impôt pour la production d'aluminium primaire, il semble qu'il n'y ait pas de stratégie globale sur la manière de relier les deux.

EN MARCHE, EN MARCHE...EN MARCHE ?

Un plan d'action prévoyant la modernisation des installations vieillissantes et un lien avec les énergies renouvelables doit être mis en place le plus tôt possible si l'on veut que les fonderies américaines restantes survivent.

Mais le jeu en vaut-il la chandelle ?

Bien que l'un des arguments en faveur de leur préservation soit la dépendance déjà élevée du pays à l'égard des importations, la nature de cette dépendance est en train de changer.

Les droits de douane sur l'aluminium russe de qualité courante imposés en février de l'année dernière ont effectivement fermé la porte à ce qui était autrefois une source majeure d'importations sur le marché américain.

Les séries répétées de droits antidumping sur les produits semi-finis chinois ont également réduit de manière spectaculaire les importations en provenance du premier producteur mondial.

Le fait de réduire les risques liés aux importations pour éviter les pays hostiles a profité à des pays comme le Canada, qui a toujours été le plus grand fournisseur du marché américain.

Non seulement le Canada est explicitement considéré comme faisant partie de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de la défense américaine, mais la série de fonderies de Rio Tinto situées de l'autre côté de la frontière sont alimentées par de l'énergie hydroélectrique verte.

L'entreprise ne cesse également de moderniser ses usines et a récemment annoncé l'agrandissement de sa fonderie de technologie moderne AP60 afin de compenser l'abandon progressif de l'ancienne usine Arvida située sur le même site.

Si les États-Unis ont besoin de plus de métaux primaires, le Canada semble bien placé pour les leur fournir.

En ce qui concerne la production nationale, la baisse de la production primaire est plus que compensée par l'investissement dans la capacité de recyclage.

La production d'aluminium secondaire a augmenté régulièrement au cours des vingt dernières années et représentait 78 % de tout l'aluminium produit aux États-Unis en 2021, selon un rapport de 2022 préparé par le Congressional Research Center. ("U.S. Aluminum Manufacturing : Industry Trends and Sustainability")

Le rythme des investissements dans les capacités de recyclage et de refonte s'est encore accéléré grâce à l'IRA.

Si l'avenir est vert, les États-Unis ne manqueront pas d'aluminium vert, que ce soit sous forme primaire en provenance du Canada ou sous forme secondaire grâce à leur propre capacité de recyclage en croissance rapide.

À moins d'une intervention d'urgence du gouvernement américain, il n'est pas certain que les fonderies primaires vieillissantes du pays fassent partie de cet avenir.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.