Londres (awp/afp) - Le cours du cuivre terminait vendredi la semaine en forte hausse sur London Metal Exchange (LME), profitant de l'éloignement du risque de défaut de paiement des Etats-Unis et du potentiel soutien à venir au secteur immobilier chinois.

"Malgré une nouvelle série de données économiques décevantes en provenance de Chine", les prix du métal ont fortement rebondi sur la semaine, commente Ole Hansen, de Saxobank, avec les développements positifs concernant la question du plafond de la dette américaine.

Après des semaines de négociations houleuses, les Etats-Unis ont suspendu jeudi le plafond de leur dette par un vote du Congrès américain et écarté, à quelques jours près, la menace d'un défaut de paiement, rassurant les marchés quant aux perspectives économiques américaines et mondiales.

Le cuivre est connu pour refléter l'état de santé de l'économie mondiale, d'où son surnom de Docteur Cuivre (Dr Copper).

La remontée des cours du cuivre s'est aussi accélérée "suite à la nouvelle que le gouvernement chinois travaillait sur un nouveau panier de mesures pour soutenir le marché de l'immobilier", en pleine crise, poursuit M. Hansen.

Le secteur immobilier en Chine, plus grand consommateur de métaux industriels au monde, est en effet "une source clé de la demande" de cuivre, ajoute-t-il, mais connait une reprise très difficile.

Vers 14H30 GMT (16H30 à Paris) sur le LME, la tonne de cuivre pour livraison dans trois mois s'échangeait à 8.270,50 dollars vendredi, contre 8.135 dollars le vendredi précédent à la clôture.

L'or étincelle

Le cours de l'or a grimpé sur la semaine, dopé par la résolution de la crise de la dette américaine après le vote décisif du Congrès.

Le métal précieux a profité "de l'optimisme que le défaut de paiement des Etats-Unis n'est plus à l'ordre du jour", affirme Han Tan, analyste d'Exinity.

L'adoption du projet de loi sur le plafond de la dette américaine jeudi soir a en effet "contribué à dissiper un nuage sombre qui avait plané sur le marché pendant la majeure partie du mois de mai", explique Ole Hansen, de Saxobank, "compte tenu de son impact sur le dollar", valeur refuge alors plébiscitée par les investisseurs.

Le retour de l'appétit pour le risque sur les marchés a "adouci le dollar américain", qui profite des périodes d'incertitude économique, mais aussi "ennemi de l'or", explique M. Tan.

Comme le cours de l'or est fixé en dollar, une baisse du billet vert rend son prix sur le marché international plus attractif pour les investisseurs utilisant d'autres devises.

L'once d'or s'échangeait pour 1.963,06 dollars, contre 1.946,46 dollars le vendredi précédent en fin de la séance.

Le cacao tiède

Les cours du cacao évoluaient de façon mitigée, des stocks et les arrivages augmentant dans les ports, mais l'approvisionnement devant se resserrer sur le plus long terme.

"Les stocks certifiés ont beaucoup augmenté cette semaine à New York et les livraisons se sont également accrues", indique Jack Scoville de Price Future Group.

Mais des conditions météorologiques "chaudes et sèches" en Côte d'Ivoire "pourraient réduire la production des cultures principales", ce qui pourrait resserrer l'approvisionnement mondial et soutenir les prix, fait-il valoir.

L'Organisation internationale du cacao (ICCO) a d'ailleurs revu à la baisse ses estimations concernant le déficit de l'offre sur le marché pour la campagne agricole en cours, de 60.000 tonnes à 142.000 tonnes, selon des données publiées mercredi.

L'ICCO évoque notamment des rendements "susceptibles d'être affectés par les conditions météorologiques, telles que l'imminence d'El Niño, ainsi que par d'autres facteurs, notamment les maladies, les apports d'engrais, les pratiques d'élevage, entre autres".

Ce phénomène climatique El Niño provoque une surchauffe des eaux du Pacifique au large de l'Amérique du Sud, qui peut entrainer des sécheresses dans certaines régions.

"Dans ce contexte, le prix du cacao reste bien soutenu", commente Carsten Fritsch, analyste chez Commerzbank.

A New York, le cacao "se négocie toujours au-dessus de la barre des 3.000 dollars la tonne, non loin du sommet de plus de 6 ans" qu'il avait atteint mi-mai, souligne-t-il.

À Londres, la tonne de cacao pour livraison en décembre 2023 valait 2.274 livres sterling, contre 2.360 livres sterling vendredi dernier en fin de séance.

À New York, la tonne pour livraison en juillet valait dans le même temps 3.012 dollars, contre 2.991 dollars vendredi dernier.

emb/ode/as