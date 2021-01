Alimentaires: Matières premières: platinoïdes, cuivre et sucre au sommet

Londres (awp/afp) - L'or a connu un début d'année mouvementé, grimpant à son plus haut en près de deux mois mercredi, à 1.959,35 dollars l'once, avant de redescendre pour finir la semaine en légère baisse.

En début de semaine, l'or a profité de l'élection de deux sénateurs démocrates en Géorgie, donnant la majorité nécessaire au parti de Joe Biden pour appliquer son programme.

"La perspective de plus de mesures budgétaires de relance de l'économie pourrait créer de l'inflation", ce qui rend l'or plus attractif, a commenté Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

Mais en fin de semaine, l'or s'est affaissé face à la remontée du dollar, certains cambistes évoquant des achats à bon compte alors que le billet vert évoluait autour de son plus bas niveau en deux ans et demi face à plusieurs autres devises.

Vendredi vers 16H35 GMT (17H35 à Paris), l'once d'or s'échangeait pour 1.861,54 dollars, contre 1.898,36 dollars jeudi 31 décembre à la clôture, avant un long week-end de début d'année.

Les métaux platinoïdes, utilisés dans la confection de véhicules, ont aussi profité de "l'émerveillement des investisseurs devant la rapide reprise des ventes de véhicules" après la première vague de la pandémie de Covid-19, a expliqué Daniel Briesemann, analyste chez Commerzbank.

Le palladium a grimpé mardi à 2.525,53 dollars l'once, à son plus haut depuis dix mois. Et celle de platine s'est envolé lundi à 1.131,62 dollars, à son plus haut depuis plus de quatre ans.

L'argent, utilisé comme substitut à l'or mais également par l'industrie des panneaux solaires, a atteint mercredi 27,93 dollars l'once, à son plus haut depuis quatre mois.

Nouveau record pour le cuivre

De façon plus générale, les métaux industriels ont profité de l'optimisme du marché quant à une reprise rapide de l'activité.

C'est le cas du cuivre qui a battu vendredi un nouveau record depuis début 2013 à 8.238,00 dollars la tonne sur le London Metal Exchange (LME).

Le métal rouge, en convalescence depuis son plus bas de 2020 heurté le 19 mars dernier, à 4.371,00 dollars, a depuis largement dépassé son niveau précédent la pandémie de Covid-19, tiré lui aussi cette semaine par la victoire démocrate, synonyme de plan de relance à même de stimuler la demande.

Le cuivre est par ailleurs largement utilisé dans l'industrie notamment pour la confection de circuits électriques, dont le secteur automobile est de plus en plus friand.

Sur le LME, la tonne de cuivre pour livraison dans trois mois s'échangeait à 8.140,00 dollars vendredi à 16H35 GMT, contre 7.766,00 dollars jeudi dernier.

Le sucre dopé

Les cours du sucre connaissent eux aussi un début d'année en fanfare, le contrat le plus échangé à New York retrouvant jeudi un prix plus vu depuis mai 2017, porté par les craintes qui pèsent sur l'offre.

La référence américaine a ainsi atteint 16,33 cents, une poussée que Carsten Fritsch, de Commerzbank, attribue à "une tension du côté de l'offre", notamment au Brésil.

"La production de sucre en Thaïlande s'est avérée décevante", a-t-il par ailleurs souligné.

Après le Brésil, la Thaïlande est le deuxième exportateur mondial de sucre et fournit principalement du sucre blanc sur les marchés internationaux.

Le retour des cours du pétrole à des plus hauts en près d'un an cette semaine ont renforcé les craintes sur le niveau de l'offre car ils encouragent la transformation de la canne à sucre en éthanol, ce qui réduit d'autant la quantité disponible de sucre sur le marché.

Le cours de référence à Londres s'est quant à lui arrêté à 444,50 dollars la tonne mercredi, à une poignée de dollars de son plus haut niveau de l'an dernier (456,60 dollars la tonne).

A Londres, la tonne de SUCRE BLANC pour livraison en mars valait vendredi vers 16H45 GMT (17H45 à Paris) 436,50 dollars, contre 420,90 dollars jeudi dernier. A New York, la livre de SUCRE BRUT pour livraison au même mois valait 15,73 cents, contre 15,49 cents huit jours auparavant.

