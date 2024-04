Le projet de rachat d'Anglo American par le groupe BHP, pour 39 milliards de dollars, est un grand pari sur le cuivre qui pourrait déclencher une ruée sur les actifs miniers, alors que les perspectives de demande optimistes et l'offre restreinte d'un minerai essentiel à la transition énergétique font grimper les prix à des niveaux inégalés depuis plusieurs années.

En combinant leurs activités, les deux entreprises produiraient 10 % de la production mondiale de métal rouge, ce qui conforterait la position du mineur diversifié BHP en tant que premier producteur, devant Codelco et Freeport-McMoRan, deux entreprises axées sur le cuivre.

Grâce à sa haute conductivité et à son extrême résistance à la corrosion, le métal est utilisé dans tous les domaines, des voitures aux réseaux électriques en passant par la construction de bâtiments.

"La transition énergétique ne fait que commencer, et si l'électricité est l'élément vital de cette révolution, le cuivre en est les veines et les artères", a déclaré Peter Arkell, président de la Global Mining Association of China (GMAC).

"Les mines existantes ne peuvent en aucun cas répondre à la demande prévue, c'est pourquoi les grandes sociétés minières reconnaissent que le cuivre doit être un élément fondamental de leur portefeuille", a-t-il déclaré à Reuters.

La consommation mondiale de cuivre raffiné a augmenté de 6,7 % en 2023 pour atteindre 27,63 millions de tonnes métriques, selon les données du Bureau mondial des statistiques sur les métaux.

La demande mondiale de cuivre raffiné augmentera à un taux de croissance annuel composé de 2,3 % d'ici à 2028, selon la société de recherche sur les matières premières CRU, basée à Londres.

Cette perspective de demande robuste est couplée à une offre de concentré de cuivre étonnamment serrée cette année, alimentée par la fermeture en décembre de l'énorme mine de Cobre Panama de First Quantum Minerals.

Toujours en décembre, Anglo American a réduit ses prévisions de production de cuivre de 210 000 tonnes pour 2024 et jusqu'à 180 000 tonnes pour 2025, citant des teneurs et une dureté du minerai inférieures à la mine Los Bronces au Chili, ce qui a poussé les analystes à réviser leurs prévisions d'équilibre du marché.

Le CRU prévoit une pénurie de 194 000 tonnes de concentré de cuivre et de 149 000 tonnes de cuivre raffiné cette année, et les analystes ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que le déficit de concentré se creuse au cours des trois prochaines années.

Goldman Sachs est encore plus optimiste, les analystes de la banque d'investissement prévoyant une pénurie de 428 000 tonnes de cuivre raffiné en 2024 dans une note publiée jeudi, qui prédit également que les prix atteindront 12 000 dollars la tonne au cours de l'année à venir.

Cela représenterait une nouvelle hausse de 23 % par rapport aux niveaux actuels du London Metal Exchange (LME), où le prix s'est redressé grâce aux solides fondamentaux du marché à long terme et aux transactions spéculatives.

Le contrat de référence pour le cuivre à trois mois du LME a atteint lundi son plus haut niveau en deux ans, à savoir 9 988 dollars la tonne métrique, en hausse de 15 % depuis le début de l'année, tandis que le contrat le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a atteint lundi le niveau record de 81 050 yuans (11 184,25 dollars) la tonne, en hausse de 18 % depuis le début de l'année.

PLUS DE TRANSACTIONS ?

Craig Lang, analyste chez CRU, a déclaré que certains mineurs luttent pour maintenir leurs niveaux de production à mesure que les mines vieillissent, ce qui les encouragerait à acquérir d'autres actifs. Les fonderies sont également susceptibles d'acheter des participations dans les mines afin de garantir l'approvisionnement, a-t-il ajouté.

BHP a déclaré dans un communiqué jeudi que l'achat d'Anglo lui donnerait des options de croissance du cuivre à valeur ajoutée.

"BHP parle depuis longtemps d'obtenir plus de cuivre", a déclaré Hayden Bairstow, responsable de la recherche chez le courtier australien Argonaut. "Anglo prévoit d'atteindre un million de tonnes par an au cours des dix prochaines années.

Les mineurs et les fonderies de Chine, premier producteur mondial de cuivre raffiné et premier importateur de matières premières, sont également à la recherche d'actifs miniers pour garantir l'approvisionnement.

La société chinoise Zijin Mining, qui a produit plus d'un million de tonnes de cuivre en 2023, se classant ainsi au sixième rang mondial, s'est associée l'année dernière à la société sud-africaine Sibanye Stillwater pour tenter d'acheter la société zambienne Mopani Copper Mines, mais elle a perdu au profit d'une unité de l'International Holdings Company des Émirats arabes unis.

Le groupe chinois CMOC a déclaré en février qu'il pourrait acheter d'autres actifs en République démocratique du Congo, riche en cuivre et en cobalt, et qu'il voyait un potentiel de croissance supplémentaire en Amérique du Sud et en Indonésie.

China Copper, qui appartient à l'entreprise publique Aluminum Corp of China (Chalco), a déclaré en mars qu'elle cherchait à nouer des liens à l'échelle mondiale pour acquérir des actifs.

M. Arkell, de GMAC, a déclaré que la planification et l'investissement à long terme nécessaires à l'exploitation minière signifient que les producteurs doivent à la fois explorer et acheter.

"Alors que les grandes sociétés minières sont à la recherche du prochain gisement important, elles doivent se tourner vers les acquisitions pour rester un producteur majeur répondant à la demande à court terme", a-t-il déclaré.

(1 $ = 7,2468 yuans)