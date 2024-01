Anglesey Mining PLC - Mineur de métaux de base avec des opérations dans le nord du Pays de Galles, en Suède et au Canada - Trouve une intersection de 22,0 mètres avec 3,7% d'équivalent cuivre dans le trou NCZ001 dans la zone Garth Daniel sur la montagne Parys sur l'île d'Anglesey dans le nord-ouest du Pays de Galles. En outre, il a trouvé 0,7 gramme d'or par tonne et 16 grammes d'argent par tonne à une intersection du trou NCZ001 dans la zone de cuivre du nord. Andrew King, président par intérim, déclare : "Le forage intercalaire de ces zones minéralisées jouera un rôle crucial dans les études de développement de la montagne de Parys. L'objectif principal de ce programme est de fournir des points de percée supplémentaires pour permettre aux ressources actuelles " inférées " d'être reclassées dans la catégorie " indiquée ". Le deuxième trou de forage, NCZ002, se trouve actuellement à une profondeur d'environ 360 mètres et la zone de cuivre nord devrait commencer à une profondeur d'environ 420 mètres.

Cours actuel de l'action : 1,73 pence, en hausse de 0,5 % vendredi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 26 %.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

