Le mineur mondial Anglo American a annoncé jeudi une hausse de 24 % de sa production de cuivre l'année dernière, à 826 000 tonnes métriques, ce qui est inférieur à la fourchette de 830 000-870 000 tonnes prévue précédemment.

La société a laissé inchangées ses prévisions de production de cuivre pour 2024, à savoir 730 000-790 000 tonnes. Le métal est utilisé pour les véhicules électriques et les infrastructures renouvelables, des éléments clés de la transition énergétique.

Les analystes prévoient un déficit de cuivre à partir de cette année après que le Panama a ordonné la fermeture d'une mine First Quantum d'une capacité de 350 000 tonnes par an et que les principaux producteurs, notamment Anglo, Glencore, Codelco et Vale Base Metals, s'attendent à une baisse de l'offre de leurs opérations.

En décembre, la société cotée à Londres a annoncé une réduction de ses dépenses de 1,8 milliard de dollars d'ici 2026, qu'elle est prête à accentuer en cas de détérioration de la demande pour les métaux qu'elle exploite.

La production de diamants bruts a chuté de 8 % pour atteindre 31,9 millions de carats en 2023. La demande de diamants en Chine, grand consommateur, a chuté l'année dernière, le ralentissement économique ayant réduit l'appétit pour les articles de luxe.

La production de minerai de fer a augmenté de 1 %, tandis que les métaux du groupe du platine (MGP) ont enregistré une baisse de production de 5 %, a déclaré Anglo.