(Alliance News) - Asiamet Resources Ltd a déclaré lundi qu'elle s'efforcerait de décrocher un financement par emprunt et par actions pour développer son projet de cuivre Beruang Kanan Main, suite aux résultats positifs d'une récente étude de faisabilité.

La société minière basée à Jakarta, en Indonésie, a déclaré que pour le reste de l'année, elle s'attachera à décrocher un financement par emprunt et par actions pour le développement du projet BKM à Kalimantan. Elle donnera également la priorité à la conclusion de diverses opportunités d'optimisation du projet, y compris des travaux sur le site si nécessaire.

Asiamet a déclaré être en pourparlers avec "plusieurs parties bien connues et très respectées" qui ont exprimé leur intérêt pour décrocher des cathodes de cuivre dans le cadre du projet BKM. Certaines d'entre elles ont entamé des vérifications préalables en vue de fournir une liste indicative de conditions.

Le 10 mai, Asiamet a indiqué que l'étude de faisabilité du projet BKM présentait une valeur actuelle nette après impôt de 162,8 millions USD et prévoyait des recettes de 1,4 milliard USD pour la durée de vie de la mine.

La société a déclaré que depuis la publication de l'étude, elle avait reçu un "intérêt considérable" de la part d'entreprises chinoises, et qu'elle avait chargé China Zenith Capital Ltd de l'aider à décrocher des options de financement en Chine.

"Les investissements chinois dans l'industrie minière et de transformation indonésienne restent très importants, soutenus par les relations bilatérales entre gouvernements", a commenté Asiamet.

Asiamet a déclaré que les discussions avec plusieurs banques chefs de file potentielles pour le financement de la dette de BKM s'étaient "intensifiées de manière significative" au cours des dernières semaines. Des visites de sites par des représentants d'une banque chef de file potentielle, ainsi que par l'expert technique indépendant, devraient avoir lieu en juillet.

Asiamet a également indiqué qu'elle avait désigné la société australienne Grant Samuel Corporate Finance comme conseiller d'entreprise pour le processus de financement du projet BKM.

"Le reste de l'année 2023 sera un temps utile pour l'équipe, car nous poussons très loin le processus de financement pour le développement de notre première mine à BKM", a commenté Darryn McClelland, directeur général d'Asiamet.

"La seconde moitié de l'année verra également des travaux limités sur le site afin d'améliorer encore les coûts d'investissement et d'exploitation et de soutenir la mise à jour des soumissions auprès de divers ministères. Nous sommes impatients de pouvoir rendre compte de l'avancement de toutes ces activités au cours des six prochains mois."

Les actions d'Asiamet étaient en baisse de 3,0 % à 1,12 pence à Londres lundi matin.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

