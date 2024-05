(Alliance News) - Atalaya Mining PLC a annoncé mardi une baisse considérable de ses bénéfices après une chute de la production.

Le producteur espagnol de cuivre durable a déclaré qu'au cours du premier trimestre clos le 31 mars, le bénéfice avant impôts a chuté de 84% à 2,1 millions d'euros, contre 13,6 millions d'euros l'année précédente.

Les recettes ont diminué de 23 %, passant de 91,2 millions d'euros à 69,9 millions d'euros.

Au cours du trimestre, la production de cuivre a diminué de 12 %, passant de 12 139 tonnes à 10 666 tonnes.

Par rapport à l'année dernière, les prix du cuivre ont baissé de 3 % au cours du trimestre, passant de 4,00 USD à environ 3,89 USD la livre.

Néanmoins, la société a réaffirmé ses prévisions de production de cuivre pour l'ensemble de l'année, qui devrait se situer entre 51 000 et 53 000 tonnes, ce qui correspond aux 51 667 tonnes produites l'année dernière.

Bien que la baisse de la production ait eu un impact sur les recettes et les bénéfices, la société prévoit une amélioration des teneurs en cuivre au cours des prochains trimestres.

Le directeur général Alberto Lavandeira a commenté : "L'évolution positive du prix du cuivre a été réjouissante ces dernières semaines. La demande mondiale reste soutenue par une activité économique solide et des investissements importants dans les énergies renouvelables, les nouvelles technologies et les chaînes d'approvisionnement nationales."

À l'avenir, la société estime qu'elle devrait bénéficier de la situation de ses concurrents qui font face à des pénuries d'approvisionnement dans les principales régions productrices de cuivre en raison de difficultés liées à l'obtention de permis et à l'exécution.

Établie dans des régions ayant un long passé minier et des infrastructures de grande qualité, Atalaya est convaincue que la société est en position de force.

En outre, la direction s'attend à ce que les projets clés, y compris Touro et Riotinto, aient une intensité capitalistique plus faible et suggère qu'ils pourraient être mis en service plus rapidement que les projets plus importants poursuivis par d'autres sociétés.

Les actions d'Atalaya étaient en baisse de 0,6 % à 482,50 pence chacune à Londres mardi matin.

