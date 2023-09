(Alliance News) - (Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

Bezant Resources PLC - Explorateur et développeur de cuivre et d'or au Botswana - Au cours du premier semestre, la perte avant impôt s'est creusée à 463 000 GBP, contre 348 000 GBP l'année précédente, les dépenses d'exploitation ayant augmenté de 45 % pour atteindre 463 000 GBP. La société constate une pénurie de cuivre, mais affirme que son portefeuille de projets dans ce domaine est "supérieur à la moyenne". La société poursuit ses discussions sur le financement et la collaboration en matière de ressources pour l'avancement de ses projets de cuivre.

Nostrum Oil & Gas PLC - Société de développement, de production et d'exploration de pétrole et de gaz basée à Londres et axée sur le Kazakhstan - Lancement d'une campagne d'évaluation sur les champs de Stepnoy Leopard dans le nord-ouest du Kazakhstan. L'objectif est de réintroduire deux puits existants dans le réservoir de Teplovskoye afin de prélever des échantillons de fluides représentatifs et d'effectuer des tests de puits plus poussés.

Seeen PLC - Société de services de médias sociaux basée à Londres - Le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 juin a chuté de 42% à 1,1 million USD, contre 1,9 million USD l'année précédente, en raison de "l'élimination des revenus non rentables provenant des partenaires de distribution [fournisseurs de services de communication] qui n'ont pas de potentiel de vente de technologie", ainsi que de la perte de tous les revenus publicitaires des fournisseurs de services de communication en Russie, en raison du conflit en Ukraine. Il note toutefois "une proportion croissante de ventes de technologies dans la composition des revenus". La perte avant impôts se réduit à 1,5 million USD, contre 1,6 million USD l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise est en bonne voie pour répondre aux attentes du marché pour l'ensemble de l'année en ce qui concerne le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il est également prévu d'atteindre le seuil de rentabilité des flux de trésorerie mensuels grâce au "pipeline actuel d'opportunités".

Equipmake Holdings PLC - fabricant et développeur de produits d'électrification pour les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, des autobus, des autocars et des camions de pompiers, basé à Norfolk, en Angleterre - remporte un contrat de 1,8 million de livres sterling auprès de Big Bus Tours Ltd pour réalimenter une flotte de 10 autobus londoniens Ankai à l'aide de son système intégré de transmission à zéro émission. Ian Foley, directeur général, déclare : "Je suis heureux d'annoncer qu'après avoir reçu une première commande pour un véhicule d'essai de la part de Big Bus Tours, l'entreprise a décidé de renforcer son partenariat avec Equipmake grâce à ce contrat. Nous sommes ravis d'aider Big Bus à réduire les émissions de sa flotte et ce contrat illustre la demande croissante en matière de réalimentation des véhicules, ainsi que le passage de plus en plus fréquent à des véhicules de transport de masse électriques, propres et moins polluants, dans nos villes."

