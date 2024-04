La société minière Anglo American, cotée à Londres, a déclaré jeudi qu'elle avait reçu une proposition de rachat de l'ensemble des actions du groupe BHP, une opération qui ferait de la plus grande société minière cotée au monde le plus grand producteur de cuivre au niveau mondial.

L'opération, si elle est acceptée, déclencherait d'autres transactions dans l'industrie minière mondiale, qui a connu une vague de fusions et d'acquisitions, les entreprises cherchant à accroître leur exposition aux métaux jugés essentiels à la transition énergétique.

BEN CLEARY, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE CHEZ TRIBECA INVESTMENT PARTNERS

"Tout tourne autour du cuivre. BHP devient le leader mondial en éliminant Freeport. Je pense que c'est une bonne affaire pour BHP. Anglo est évidemment en jeu aujourd'hui.

"Le moment est bien choisi pour BHP, car la plupart de ses concurrents sont occupés ou ne sont pas en mesure d'attaquer. Les autres producteurs de cuivre en ont pris connaissance, ce qui prouve que la consolidation mondiale est en marche.

"Quiconque a regardé les pauses publicitaires de l'Open d'Australie au cours des cinq dernières années sait que BHP aime le cuivre et qu'elle souhaite accroître sa visibilité. L'accord signifierait également que Londres deviendrait un centre encore plus petit pour le financement du secteur minier mondial.

HAYDEN BAIRSTOW, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE CHEZ LE COURTIER ARGONAUT

"Tout tourne autour du cuivre. BHP parle depuis longtemps d'obtenir plus de cuivre. Anglo prévoit d'atteindre un million de tonnes par an dans les 10 prochaines années. Il y a également un lien avec la potasse Jansen de BHP et Woodsmith d'Anglo.

"Pour ce qui est du reste, certains peuvent être renfloués ou peut-être y a-t-il une combinaison d'actifs qu'ils regroupent, comme l'a fait BHP avec South32.

CHRISTOPHER LAFEMINA, ANALYSTE JEFFRIES

"D'après notre analyse, Anglo serait un bon choix stratégique pour BHP ou un autre grand exploitant minier en raison des synergies potentielles, de la qualité des actifs et de l'exposition aux matières premières (en particulier le cuivre). Notre analyse indique qu'Anglo consiste en un portefeuille sous-évalué de multiples actifs de niveau 1, dont plusieurs se trouvent dans des juridictions à risque relativement faible (Chili, Pérou, Australie, Brésil). Les actifs miniers de niveau 1 ont une valeur de rareté qui n'est pas reflétée dans les évaluations des actions. Par conséquent, Anglo pourrait être une solution intéressante".