(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Beacon Energy PLC - Société allemande de pétrole et de gaz en amont - Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, la perte avant impôts s'est creusée pour atteindre 4,1 millions de dollars, contre 1,1 million de dollars un an plus tôt. Ceci est principalement dû à une dépréciation exceptionnelle d'un investissement de 2,9 millions d'USD. Mark Rollins, président non exécutif, déclare : "Le [puits] SCHB-2(2.) ayant été achevé avec succès et en toute sécurité, la priorité de la société est d'établir des débits grâce au nettoyage du puits et à l'installation éventuelle d'une pompe électrique submersible. Sur la base des données techniques acquises lors du forage, qui ont démontré la haute qualité du réservoir rencontré à l'emplacement du puits, l'analyse technique de la société indique qu'avec une opération de nettoyage réussie et la mise en œuvre d'initiatives de levage artificiel, le puits a le potentiel de fournir une production nette de l'ordre de 900 [barils de pétrole par jour] à Beacon. À ce rythme, la société s'attend à générer des flux de trésorerie d'exploitation supérieurs à 1,5 million USD par mois (sur la base d'un baril de Brent à 80 USD)".

Kefi Gold & Copper PLC - Société d'exploitation d'or et de cuivre axée sur l'Éthiopie - Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, la perte avant impôt s'est creusée pour atteindre 3,4 millions de livres sterling, contre 2,9 millions de livres sterling un an plus tôt. Les frais administratifs passent de 1,3 million GBP à 1,5 million GBP, tandis que la part de la perte de l'entité contrôlée conjointement passe de 898 000 GBP à 2,4 millions GBP. Aucun revenu n'a été enregistré, ce qui n'a pas changé. Plans 2023 lancement de la mine à ciel ouvert Tulu Kapi en Éthiopie avec une première production à la fin de 2025 ; 2024 lancement de la mine d'or à ciel ouvert Jibal Qutman en Arabie Saoudite pour une première production à la fin de 2025 ; 2025 lancement de la mine de cuivre-or à ciel ouvert Hawiah en Arabie Saoudite pour une première production en 2027 ; et 2026 et suivants lancement du développement de la mine souterraine à Tulu Kapi et à Hawiah pour une première production deux ans plus tard.

Savannah Resources PLC - société de développement du lithium - Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, la perte avant impôts s'est creusée pour atteindre 1,5 million de livres sterling, contre 1,3 million de livres sterling l'année précédente. Les frais administratifs sont passés de 1,9 million de livres sterling à 1,4 million de livres sterling, tandis que la société a enregistré une perte de change de 148 008 livres sterling, contre un gain de 628 980 livres sterling. Le président du conseil d'administration, Matthew King, a déclaré : "Le reste de l'année 2023 et 2024 devrait être une autre période très chargée et passionnante pour Savannah, car notre équipe en pleine croissance, sous la nouvelle direction du [directeur général] Emanuel Proenca, cherche à amener la société vers une décision d'investissement finale sur le projet de lithium de Barroso [au Portugal]. Pour y parvenir, nous devons achever le processus d'octroi de licences et [l'étude de faisabilité définitive] du projet, identifier les partenaires stratégiques avec lesquels nous souhaitons travailler et tirer parti de notre précieux projet et de son concentré de spodumène pour attirer le financement dont nous avons besoin pour la construction".

Kanabo Group PLC - Société londonienne spécialisée dans les technologies de santé et le cannabis destinées aux patients - Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, la perte avant impôts a été ramenée à 1,6 million de livres sterling, contre 3,8 millions de livres sterling un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a presque doublé, passant de 239 000 GBP à 449 000 GBP, tandis que les frais généraux et administratifs ont chuté de 2 millions de GBP à 1,3 million de GBP et que les "autres" gains, y compris les coûts d'acquisition et de cotation, sont passés de 1,1 million de GBP à 322 000 GBP. Le directeur général, Avihu Tamir, a déclaré : "Je suis ravi des progrès que nous avons réalisés au cours du premier semestre 2023, alors que nous renforçons notre position en tant qu'acteur clé des services de santé numériques primaires et secondaires au Royaume-Uni. Avec l'intégration complète de The GP Service et de 'Treat It', nous ne nous contentons pas d'élargir notre champ d'action, nous renforçons également nos capacités. Nous en sommes aux dernières étapes du déploiement d'une nouvelle technologie qui améliorera l'accès des patients aux traitements des médecins généralistes, rendant ainsi les soins de santé plus accessibles que jamais. En plus de révolutionner les soins secondaires grâce à des consultations spécialisées rapides et abordables, nous explorons les possibilités d'expansion au-delà de la gestion de la douleur dans d'autres domaines médicaux où la demande n'est pas satisfaite. Pour l'avenir, nous nous concentrons sur l'augmentation du nombre de patients et du chiffre d'affaires, tout en restant fidèles à notre engagement en faveur de soins de santé personnalisés et accessibles".

Tower Resources PLC - Société pétrolière et gazière axée sur l'Afrique - Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, la perte avant impôts s'est légèrement creusée pour atteindre 530 780 USD, contre 522 127 USD un an plus tôt. Ceci malgré des dépenses administratives en baisse à 330 787 USD contre 520 416 USD, alors que les dépenses financières augmentent à 203 425 GBP contre 1 711 GBP. Aucun revenu n'a été enregistré, ce qui n'a pas changé. Jeremy Asher, président-directeur général, déclare : "Nous avons fait des progrès considérables vers le forage du puits NJOM-3 au Cameroun, ainsi que dans nos préparatifs pour l'acquisition de données sismiques 3D en Namibie. J'espérais que nous serions en mesure d'annoncer le contrat de forage de NJOM-3 d'ici la fin du trimestre, mais nous sommes actuellement à un stade très avancé des négociations sur le contrat de forage et nous espérons qu'il sera bientôt conclu."

Critical Mineral Resources PLC - société d'exploration et de développement axée sur les matières premières énergétiques propres - Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, la perte avant impôts s'est creusée pour atteindre 440 340 GBP, contre 658 230 GBP un an plus tôt. Les dépenses administratives sont passées de 658 217 GBP à 439 151 GBP. Charles Long, directeur général, déclare : "Nous sommes ravis des progrès réalisés par la société dans le cadre de notre stratégie ciblée, qui consiste à saisir les opportunités liées au soutien de la chaîne d'approvisionnement européenne en véhicules électriques et à sa mise en conformité avec les réglementations mondiales de plus en plus contraignantes. Suite à notre analyse ciblée du Maroc en tant que juridiction présentant toutes les opportunités de ressources appropriées et la dynamique du marché, nous sommes satisfaits des progrès que nous avons réalisés dans l'acquisition de talents de haut niveau et d'opportunités de développement par le biais d'Atlantic Research Minerals. Nous pensons que le projet Anzar a le potentiel d'être extrêmement précieux pour les actionnaires de CMR, mais nous sommes impatients d'étoffer notre portefeuille d'opportunités de développement. Nous sommes en discussions avancées avec un certain nombre de parties. La reconnaissance que le Maroc a obtenue ces derniers mois de la part de grands acteurs mondiaux de la chaîne d'approvisionnement en matériaux de batteries valide clairement notre stratégie et notre conviction que le pays a une opportunité significative de devenir un centre mondial de matières premières et de matériaux de batteries."

Arc Minerals Ltd - Société d'exploration de métaux de base axée sur l'Afrique avec des projets en Zambie et au Botswana - Au cours des six mois qui se sont terminés le 30 juin, la perte avant impôts s'est réduite à 2,2 millions de livres sterling, contre 8,5 millions de livres sterling l'année précédente. Et ce, malgré des dépenses administratives passant de 808 000 GBP à 2,2 millions GBP, grâce à l'absence de dépenses liées à la cession de la filiale Zamsort à Handa Resources Ltd au cours du semestre de l'année précédente.

