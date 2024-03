(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Beowulf Mining PLC - Société minière basée à Londres avec des projets en Suède, en Finlande et au Kosovo - Annonce les termes de la levée de fonds précédemment annoncée. L'émission de droits sur des certificats de dépôt suédois permettra de lever jusqu'à 6,3 millions de livres sterling, tandis qu'une offre au détail d'actions ordinaires au Royaume-Uni permettra de lever environ 1,6 million de livres sterling. Les DTS seront proposés à 0,08 SEK chacun et les actions à 0,61 pence chacune. Beowulf ajoute que les DTS seront également proposés à la souscription, sans droits préférentiels, aux investisseurs institutionnels, aux autres investisseurs professionnels et au grand public en Suède. Beowulf déclare avoir reçu des engagements de souscription pour l'émission de droits pour environ 60% du total. Beowulf explique que le produit de l'émission servira principalement à financer la poursuite du développement du projet de minerai de fer Kallak dans le nord de la Suède, y compris l'achèvement de l'étude de préfaisabilité en cours et des études environnementales. Les fonds serviront également à rembourser les montants avancés dans le cadre des accords de financement du crédit-relais, ainsi que les coûts de l'entreprise.

----------

Kefi Gold & Copper PLC - société d'exploration et de développement axée sur des projets d'exploitation de l'or et du cuivre dans le bouclier arabo-nubien - prévoit de lever 4,5 millions de livres sterling en procédant à un placement à 0,6 pence par action. En outre, elle émet 83,3 millions d'actions pour couvrir les honoraires cumulés de certains administrateurs et conseillers. En outre, lancement d'une offre au détail au même prix d'émission. L'entreprise explique que les fonds serviront à soutenir le lancement du projet aurifère Tulu Kapi d'ici à la mi-2024.

----------

LungLife AI Inc - Développeur californien de solutions de diagnostic clinique pour la détection précoce du cancer du poumon - Prévoit de lever environ 1,8 million de livres sterling par le biais d'un placement de 1,56 million de livres sterling à 35 pence l'unité et d'une souscription de 250 000 livres sterling au même prix. La société explique que le produit net, ainsi que les liquidités existantes, devraient être utilisés pour établir la preuve commerciale du concept du test LungLB de la société. Le financement par Notes devrait permettre à l'entreprise de disposer d'une marge de manœuvre jusqu'au début du mois d'avril 2025.

----------

RC365 Holding PLC - Société londonienne spécialisée dans les solutions de passerelles de paiement et les services d'assistance informatique - conclut avec Mill End Capital Ltd un prêt convertible non garanti d'un montant maximum de 4 millions de livres sterling. Le produit net du prêt non garanti sera utilisé pour poursuivre le développement des opérations existantes, en mettant l'accent sur l'expansion des opérations en Malaisie, au Japon et au Royaume-Uni. La première tranche du CLN s'élève à 600 000 GBP, la deuxième tranche à 1,4 million de GBP. Toute tranche supplémentaire sera soumise à la demande écrite de RC365 et à la discrétion du prêteur, mais n'excédera pas 4 millions de livres sterling, précise RC365.

----------

Faron Pharmaceuticals Ltd - Société biopharmaceutique en phase clinique basée à Turku-Finlande - annonce des engagements fermes d'une valeur de 3,2 millions de livres sterling pour des prêts convertibles obtenus auprès de certains actionnaires existants. Elle explique que cela lui permet d'effectuer des paiements critiques à des tiers dans le cadre de dérogations convenues avec l'IPF. Elle précise que cela lui permet de couvrir ses besoins de financement à court terme jusqu'à la fin du mois de mars. Faron indique que les discussions se poursuivent pour assurer ses besoins de financement à court et à plus long terme, y compris un premier financement relais supplémentaire d'environ 5 millions d'euros. En plus du financement relais à court terme, Faron a l'intention de proposer à l'assemblée générale annuelle l'autorisation d'une émission d'actions plus importante. Au total, Faron s'attend à avoir besoin de 35 millions d'euros de financement pour compléter le recrutement de la phase 2 de l'étude BEXMAB et pour obtenir le feedback réglementaire de la Food & Drug Administration américaine. Au 19 février, la trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus par Faron s'élevaient à 4,3 millions d'euros.

----------

Supernova Digital Assets PLC - cherche à identifier les opportunités d'investissement et de création d'entreprise dans l'écosystème Solana et des crypto-monnaies - prévoit un retour aux actionnaires. Prévoit de retourner aux actionnaires. A l'intention d'y parvenir en achetant ses propres actions par le biais d'une offre publique d'achat. En outre, elle lève 242 000 GBP par le biais d'un placement à 0,1 pence par action.

----------

Celsius Resources Ltd - explorateur centré sur un portefeuille de ressources cuivre-or aux Philippines - annonce que les transactions seront interrompues à la Bourse d'Australie à compter du 5 mars, à la demande de la société. Celsius a demandé cette suspension en prévision d'une annonce relative à son projet phare de cuivre-or Maalinao-Caigutan-Biyog et de la publication de documents sensibles sur le projet par le gouvernement national philippin. Elle précise que les transactions sur le marché AIM de la Bourse de Londres ne sont pas affectées.

----------

Kibo Energy PLC - Société basée à Galway, Irlande, ayant des projets énergétiques en Afrique et au Royaume-Uni - vend des actions de sa filiale Mast Energy Developments PLC pour une valeur de 29 350 GBP. Le produit de la vente sera utilisé pour rembourser le solde de la facilité de crédit-relais avec RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. Détient une participation de 33% dans MED suite à la vente des actions.

----------

Braveheart Investment Group PLC - Société d'investissement basée à Dodworth, Angleterre - Fait le point sur l'un de ses investissements, Paraytec Ltd. Notes Paraytec développe des détecteurs spécialisés de haute performance pour les marchés de l'instrumentation analytique et des sciences de la vie. En décembre, Braveheart a cherché un acheteur pour Paraytec, dont elle détient 100 %. Mais elle n'a pas réussi à obtenir une offre intéressante et décide donc de conserver Paraytec dans son portefeuille.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.