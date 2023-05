(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et non rapportées séparément par Alliance News :

Catenae Innovation PLC - Fournisseur de médias numériques et de technologie basé à Londres utilisant la technologie blockchain pour soutenir les clients dans leurs opérations et la gestion du personnel - Défend avec succès une tentative des actionnaires minoritaires Anthony Sanders et Alan Simpson de Hyperneph Software Ltd de demander un jugement sommaire dans la réclamation contre elle-même et d'annuler sa demande reconventionnelle. Catenae reçoit ses frais de justice pour l'audience d'un montant de 14 000 GBP qui seront payés par les demandeurs. En outre, la société cherche à obtenir des instructions pour un procès au cours duquel elle continue à défendre les demandes formulées à son encontre et cherche à faire aboutir sa demande reconventionnelle.

Conygar Investment Co PLC - Investisseur et promoteur immobilier basé à Londres - Pause de l'émission d'actions préférentielles à dividende zéro car elle ne reçoit pas suffisamment d'intérêt, ce qui nécessitait une capitalisation boursière minimale de 30 millions de livres sterling. Elle étudie d'autres possibilités d'admission à la cote avec une émission révisée à hauteur de 20 millions de livres sterling. Le placement est prolongé jusqu'à la date butoir du 30 juin.

Ethernity Networks Ltd - Fournisseur israélien de technologie de semi-conducteurs pour le traitement des données dans les appareils de réseau - Reçoit un avis de règlement de 230 000 USD de la part de 5G Innovation Leaders Fund LLC. Ethernity émet 6,6 millions de nouvelles actions à 2,8 pence par action. L'admission est prévue pour vendredi.

Golden Metal Resources PLC - Société d'exploration de tungstène, d'or, de cuivre, d'argent et de zinc axée sur le Nevada et les États-Unis - Annonce les résultats d'une étude d'échantillonnage géochimique du sol réalisée sur son projet Garfield dans la ceinture minérale de Walker Lane au Nevada. Elle a trouvé deux zones de cuivre significatives, y compris 950 parties par million de cuivre dans le sol. En outre, elle relève 2,6 % de cuivre à Power Line et 5,5 % de cuivre dans une zone à haute teneur. Oliver Friesen, président-directeur général, a déclaré : " Bien que notre admission à la cote de l'AIM ait eu lieu il y a moins de deux semaines, notre mandat d'exploration à Golden Metal devrait être évident avec la publication de ces résultats très positifs de Garfield, qui dépassent de loin nos attentes initiales. " Power Metal Resources, une société d'exploration des métaux axée sur l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Australie, qui détient une participation de 62 % dans Golden Metal Resources, prend acte de l'annonce faite par Golden Metal Resources.

Helium One Global Ltd - société d'exploration de l'hélium basée à Londres et axée sur la Tanzanie - note une augmentation de 61% des ressources prospectives d'hélium 2U pour le gisement Tai en Tanzanie, selon les rapports des auditeurs ERC Equipoise Ltd. Elle indique que les estimations sans risque des ressources prospectives nettes d'hélium 2U sont de 2,8 milliards de pieds cubes, ce qui représente une augmentation de 61 % par rapport au rapport de 2020 réalisé par SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd.

Pathfinder Minerals PLC - société de ressources naturelles détenant des licences d'exploitation de sables minéraux lourds au Mozambique - Fait le point sur la vente prévue d'IM Minerals Ltd à Acumen Advisory Group LLC, qui comprend les droits d'intenter une action contre le gouvernement du Mozambique pour l'exploration de la concession minière 4623C. Pathfinder indique que les avocats d'AAG ont déclaré que cette dernière devrait être prête à payer les 2 millions de livres sterling dus à l'achèvement de la vente dans le courant de la semaine.

Renalytix PLC - société londonienne de diagnostic axée sur la santé rénale - annonce l'extension de la couverture d'assurance de KidneyIntelX par CareFirst BlueCross BlueShield, qui est, selon elle, le plus grand plan de soins de santé de la région Mid-Atlantic des États-Unis. Renalytix déclare : "Au total, CareFirst BlueCross BlueShield sert 3,4 millions de membres dans le Maryland, DC et la Virginie du Nord, ainsi que le programme des employés fédéraux, également connu sous le nom de Blue Cross and Blue Shield Service Benefit Plan, qui fait partie du Federal Employees Health Benefits Program administré par CareFirst".

