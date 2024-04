L'entreprise publique chilienne Codelco, spécialisée dans la production de cuivre, doit se concentrer sur l'augmentation de sa production, mais elle jouit d'un prestige mondial qui ne serait pas terni si elle cédait son rôle de premier producteur chilien à son rival BHP, a déclaré jeudi le ministre des mines, Aurora Williams.

Codelco, le plus grand producteur de cuivre au monde et un symbole de fierté nationale, vise cette année à inverser deux années de baisse de la production dans le but non seulement d'augmenter les bénéfices, mais aussi de renforcer l'influence du Chili sur les marchés mondiaux.

Ce plan a été compliqué par les dépassements de coûts et les retards, y compris les accidents, qui ont entravé les projets de maintenance et d'expansion.

Bien que Codelco ait atteint son objectif de production pour le premier trimestre, les chiffres d'avril seront probablement "un peu bas", a déclaré M. Williams, après qu'un ouvrier soit décédé dans un accident à la mine Radomiro Tomic de la société, ce qui a entraîné une interruption de la production pendant quelques jours.

Codelco a produit 1,42 million de tonnes de cuivre en 2023, tandis que les mines du Chili exploitées par le minier australien BHP, y compris Escondida, la plus grande mine de cuivre du monde qu'il possède en copropriété avec Rio Tinto et JECO Corp du Japon, ont produit 1,39 million de tonnes.

Codelco, vieille de 50 ans, représente environ un quart de la production totale de cuivre au Chili.

"Je ne pense pas qu'un seul élément - la production - puisse à un moment donné nuire au prestige de Codelco", a déclaré M. Williams lors d'un entretien avec Reuters, lorsqu'on l'a interrogé sur les retombées potentielles de l'éviction de Codelco par BHP. "En dehors du Chili, parler de Codelco, c'est parler d'une référence dans le secteur minier.

Mercredi, le président Gabriel Boric a déclaré à près de 2 000 participants à une importante conférence sur l'industrie du cuivre qu'il s'attendait à ce que la production de Codelco rebondisse cette année.

Mme Williams a déclaré qu'elle était également favorable à l'augmentation de la production de BHP, notant qu'Escondida produit à elle seule plus d'un million de tonnes de cuivre par an.

"Il ne s'agit pas seulement d'une compétition. Il s'agit de produire de manière responsable et de développer le secteur minier", a-t-elle déclaré.

Dans cette optique, le Chili entend soutenir de nouveaux projets en accélérant les procédures d'autorisation et souhaite stimuler la production de lithium, un métal utilisé dans les batteries, qui n'est actuellement extrait que par deux entreprises dans le pays.

L'ambassade d'Arabie saoudite à Santiago a contacté le ministère pour accueillir une délégation du pays du Moyen-Orient dans le courant de l'année afin de discuter d'investissements potentiels dans le secteur minier chilien, a déclaré Rodrigo Urquiza, responsable des affaires internationales au ministère.

M. Williams a refusé de préciser quels métaux pourraient intéresser l'Arabie saoudite.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

En ce qui concerne le lithium, M. Williams a déclaré que l'administration Boric n'avait pas l'intention d'imposer aux entreprises privées un type particulier de technologie d'extraction directe du lithium (DLE) visant à extraire le métal des batteries des plaines salées du pays.

L'année dernière, M. Boric a annoncé un plan ambitieux visant à supprimer progressivement les bassins d'évaporation, traditionnellement utilisés pour extraire le métal de la saumure, et à imposer l'utilisation de la technologie DLE dans l'ensemble du pays, qui possède les plus grandes réserves de lithium au monde.

"Pour nous, il est implicite que le développement du lithium doit s'accompagner de nouvelles technologies", a déclaré M. Williams.

Elle a dévoilé en début de semaine une procédure visant à solliciter l'intérêt du secteur privé pour le développement des plaines salées du pays. Dans le cadre du processus de candidature, le ministère demande aux candidats quel type de DLE ils utiliseraient.

"Il n'y a pas de recette unique, car les salines sont différentes", a-t-elle déclaré. (Reportage de Daina Beth Solomon, Ernest Scheyder et Fabian Cambero ; Rédaction de Jamie Freed)