Au moins trois sociétés minières sud-africaines sont en lice pour acheter la mine de cuivre de Khoemacau au Botswana, qui abrite l'un des plus grands gisements de cuivre d'Afrique, ont déclaré plusieurs sources à Reuters, alors que la demande croissante pour le métal assure une forte concurrence pour l'actif recherché.

Impala Platinum, Exxaro Resources et Sibanye Stillwater, cotées à Johannesburg, sont en train de peser les offres pour la mine de cuivre et d'argent au Botswana, ont déclaré les sources ayant connaissance du dossier, qui ont refusé d'être nommées en raison de la sensibilité de l'information.

Un certain nombre d'investisseurs chinois non nommés figurent également sur la liste des entreprises intéressées par les opérations de Khoemacau Copper Mining, a déclaré l'une des sources.

Impala s'est refusé à tout commentaire. Exxaro n'a pas répondu immédiatement aux questions envoyées par courrier électronique. Sibanye a confirmé son intérêt.

"Nous sommes constamment à la recherche d'opportunités et Khoemacau est apparu sur notre radar. Nous avons conclu un accord de non-divulgation pour essayer de mieux comprendre l'opportunité", a déclaré James Wellsted, porte-parole de Sibanye, à l'agence Reuters. "Mais Khoemacau est un peu plus compétitif et nous n'allons pas entrer dans une guerre d'enchères qui ne crée pas de valeur.

L'augmentation de la demande de cuivre pour des applications allant des panneaux solaires aux voitures électriques dans les années à venir a incité les mineurs à se ruer sur les réserves de métal.

Les prix du cuivre ont chuté en raison des craintes d'un ralentissement mondial, mais les perspectives à long terme pour le métal et un processus d'appel d'offres concurrentiel feront qu'il sera difficile pour l'un ou l'autre des soumissionnaires de faire une bonne affaire, ont déclaré deux des sources.

Les propriétaires de Khoemacau - Cupric Canyon LP, une société américaine de capital-investissement dont les fonds sont gérés par Global Natural Resources Investments (GNRI) et Resource Capital Fund VII LP - ont déclaré en mai qu'ils avaient commencé à prendre contact avec des acheteurs potentiels.

Le processus devrait prendre plusieurs mois et être finalisé vers la fin de l'année 2023, a déclaré un porte-parole de Khoemacau.

La société minière diversifiée South32 et son rival australien Sandfire Resources ont abandonné la course après le premier tour d'appel d'offres en raison de l'évaluation élevée de la mine, ont déclaré les deux sources.

Khoemacau pourrait être évaluée entre 1,5 et 2 milliards de dollars, ont ajouté trois sources bancaires.

Le PDG de South32, Graham Kerr, a semblé s'opposer à ce coût lors de la présentation des résultats de la société en août, en déclarant : "C'est probablement un prix très compétitif" : "Il s'agit probablement d'un processus très compétitif qui sera un peu trop riche pour notre sang.

South32 a refusé de faire d'autres commentaires.

Les analystes de Citigroup ont indiqué dans une note que si les actifs pouvaient être évalués à 1,8 milliard de dollars, l'investissement serait rentable pour South32 à 1,2 milliard de dollars.

Un porte-parole de Sandfire a refusé de commenter le processus.

Khoemacau est situé dans la ceinture de cuivre du Kalahari, une vaste bande de terre qui s'étend du nord-est du Botswana à certaines parties de l'ouest de la Namibie.

Elle produit environ 60 000 tonnes de cuivre et quelque 2 millions d'onces d'argent par an. La production future pourrait être portée à environ 130 000 tonnes de cuivre et 5 millions d'onces d'argent par an grâce à des investissements supplémentaires.

Les propriétaires de Khoemacau sont ouverts à un partenariat ou à une vente pure et simple, a déclaré l'une des sources.