East Star Resources PLC - qui explore le cuivre et l'or au Kazakhstan - a annoncé vendredi une perte avant impôts de 260 000 GBP pour les six mois se terminant le 30 juin, contre une perte de 2,1 millions de GBP pour les six mois se terminant le 31 mai 2022. Le premier semestre 2023 a été marqué par une activité opérationnelle "intense". Elle attend les résultats du forage du gisement de cuivre de Verkhuba. La compréhension et l'avancement de l'opportunité à Verkhuba est la "priorité numéro un" dans les mois à venir.

Cours actuel de l'action : 1,41 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 70

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

