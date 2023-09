Les producteurs de métaux africains sont réticents à s'engager à long terme à utiliser un chemin de fer qu'un consortium dirigé par Trafigura prévoit de moderniser, ont déclaré quatre sources au fait de la question.

Connu sous le nom de Lobito Atlantic Railway, le consortium a proposé la révision de la ligne, historiquement connue sous le nom de Benguela Railway, qui relie la République démocratique du Congo (RDC), riche en ressources, au port de Lobito en Angola, afin de contourner la congestion routière et d'éviter les longs retards sur l'itinéraire du cuivre et du cobalt.

Jusqu'à présent, seule Ivanhoe Mines a signé un accord non contraignant pour utiliser le chemin de fer de Lobito pour le transport de concentrés de cuivre.

Les sources des principales sociétés minières africaines, qui ne peuvent être nommées car elles ne sont pas autorisées à parler à la presse, ont déclaré que la date limite pour prendre des engagements à long terme était le 1er septembre.

Harry Steward, directeur commercial du corridor atlantique de Lobito, n'a pas voulu dire si le consortium avait d'autres engagements, mais il a déclaré que l'intérêt était bon.

"Nous sommes ravis des nombreuses manifestations d'intérêt de la part de grandes sociétés minières qui reconnaissent les avantages de la nouvelle route logistique qui s'offre à elles", a-t-il déclaré en réponse à une demande de commentaire.

"Nous menons une procédure équitable et ouverte, en donnant la priorité aux entreprises qui sont prêtes à confirmer les volumes sur une période plus longue. Les opérations initiales commenceront au quatrième trimestre de cette année, et la première année complète d'exploitation aura lieu en 2024."

Le consortium a l'intention d'investir 555 millions de dollars dans la modernisation - 455 millions de dollars en Angola et 100 millions de dollars en RDC.

Environ 250 millions de dollars pourraient provenir de la Société financière internationale de développement des États-Unis, qui a déclaré en mai qu'elle procédait à une vérification préalable du financement potentiel. Elle n'a fait aucun commentaire public depuis lors et n'a pas pu être contactée immédiatement vendredi.

Le négociant en matières premières Trafigura et ses partenaires fourniront une partie du financement, le reste devant provenir de banques.

Trafigura s'est refusé à tout commentaire et il n'a pas été possible d'établir le montant financier exact de sa contribution.

PAS DE PROGRÈS VISIBLES

Le consortium a déclaré que le chemin de fer modernisé devrait être en mesure de transporter 1,7 million de tonnes de métal par an à partir de 2028, dont une grande partie sera utilisée dans le cadre de la transition énergétique mondiale des combustibles fossiles vers les véhicules électriques.

Le consortium Lobito, qui s'est vu attribuer le contrat en juillet 2022, a donné en août aux mineurs une date limite au 1er septembre pour s'engager sur la liaison ferroviaire pour une durée maximale de 10 ans, ont déclaré les sources, ajoutant qu'ils ne pouvaient pas s'engager car il n'y avait pas de progrès visibles jusqu'à présent sur la modernisation de la ligne.

La RDC et la Zambie sont les principaux producteurs de cuivre en Afrique, représentant respectivement 2,3 millions de tonnes de métal et 797 000 tonnes en 2022, selon le groupe d'étude international du cuivre.

Le Congo est le premier producteur mondial de cobalt utilisé dans les batteries des véhicules électriques. Le cuivre est largement utilisé dans les secteurs de l'énergie et de la construction.

Parmi les mineurs approchés par le consortium pour utiliser la liaison, figure son rival Glencore, qui possède d'importants actifs dans le domaine du cuivre et du cobalt en Afrique. Il lui a été demandé de fournir des éléments essentiels tels que des locomotives et des wagons, ont déclaré deux des sources.

Avant que la concession n'obtienne le contrat de gestion du chemin de fer de Lobito en juillet, la liaison avec près de 1 300 km de voies en Angola utilisées pour le transport de marchandises était gérée par le gouvernement angolais. Environ 400 km de voies en RDC sont gérés par l'opérateur ferroviaire public.

Le projet envisage également l'extension potentielle de la ligne vers la Zambie, mais une troisième source ayant une connaissance directe du dossier a exprimé des inquiétudes quant au passage de la frontière et à la sécurité ferroviaire.

"Le transport de métaux de la Zambie vers la RDC, puis à travers l'Angola, peut entraîner des problèmes tels que des retards au passage des frontières (et des coûts supplémentaires)", a déclaré la troisième source.

Trafigura détient 49,5 % des parts du consortium, tout comme l'entreprise de construction portugaise Mota-Engil Engenharia e Construcao Africa. L'opérateur ferroviaire africain Vecturis SA détient les 1 % restants.