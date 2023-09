L'unité panaméenne de la société canadienne First Quantum Minerals et le syndicat des travailleurs de la principale mine de cuivre de la société au Panama ont déclaré samedi qu'ils étaient parvenus à un accord, évitant ainsi une grève prévue au sujet de la participation aux bénéfices et des augmentations de salaire.

Le syndicat des travailleurs, Utramipa, avait menacé jeudi de cesser le travail samedi, alléguant une impasse dans les négociations avec les directeurs de Minera Panama, l'unité locale de la société minière. L'entreprise a indiqué vendredi qu'elle négociait avec les travailleurs.

"Utramipa a conclu un accord dans lequel nous avons achevé les processus de négociation avec l'entreprise Minera Panama, nous avons respecté les délais correspondants", a déclaré tôt samedi le dirigeant syndical Michael Camacho dans une vidéo envoyée à Reuters. "Il n'y a pas de grève", a-t-il déclaré plus tard.

Minera Panama a confirmé dans un communiqué samedi qu'elle était parvenue à un accord avec les travailleurs.

"Cet accord a été possible grâce à la collaboration, au dialogue ouvert et à l'engagement commun en faveur du bien-être collectif de nos collaborateurs", a indiqué le communiqué, sans donner plus de détails.

Cobre Panama, un énorme projet de cuivre à ciel ouvert situé dans la jungle panaméenne, est l'opération phare de First Quantum et représente près de la moitié de ses revenus. Il représente également environ 4 % du produit intérieur brut du Panama.

"Nous avons réussi à obtenir toutes les clauses présentées dans ce nouveau projet", a déclaré M. Camacho.

Il a ajouté qu'une augmentation de salaire avait été convenue, sans en préciser le montant, ainsi que plusieurs primes et une amélioration des prestations de retraite.

M. Camacho a indiqué que le syndicat fournirait bientôt plus de détails sur l'accord.

