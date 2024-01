La société minière canadienne First Quantum Minerals a déclaré lundi que sa production annuelle pour 2023 était en baisse de 9 % par rapport à l'année précédente et qu'elle conservait son capital, réduisait ses coûts et renforçait sa position financière.

La société prévoit de réduire ses effectifs à moins de 1 000 travailleurs, contre environ 1 400 travailleurs à la mine de Panama, en fonction des programmes de gestion de l'environnement. (Reportage de Tanay Dhumal à Bengaluru ; Rédaction de Lisa Shumaker)