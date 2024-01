La société minière canadienne First Quantum Minerals a déclaré lundi qu'elle prévoyait de conserver son capital, de suspendre son dividende, de supprimer des emplois et de réduire ses coûts afin de renforcer sa situation financière après avoir été contrainte d'arrêter la production de sa mine de cuivre de Cobre Panama.

La société a indiqué qu'elle envisageait également la vente de mines plus petites et de participations dans ses actifs miniers plus importants.

First Quantum a déclaré qu'elle réduirait ses effectifs à moins de 1 000 travailleurs, contre environ 1 400 travailleurs à la mine de Panama, en fonction des programmes de gestion de l'environnement.

Elle réduira également la production de sa mine de nickel australienne en raison d'une baisse "significative" des prix du métal l'année dernière, ce qui entraînera une réduction de 30 % de la main-d'œuvre de l'exploitation.

Le projet Cobre Panama, l'une des plus grandes mines de cuivre à ciel ouvert du monde, a été contraint de fermer après que le tribunal suprême du Panama a jugé que son contrat était inconstitutionnel.

Cette décision a été prise à la suite de manifestations nationales contre la poursuite de l'exploitation et a entraîné une baisse de la production de cuivre au quatrième trimestre.

La production de cuivre de la société First Quantum, basée à Toronto, a chuté de 22 % au quatrième trimestre pour atteindre 160 000 tonnes métriques.

"Les discussions récentes au Panama ont été constructives en ce qui concerne la gestion environnementale responsable de la mine, a déclaré le PDG Tristan Pascall dans un communiqué.

Le mineur canadien a déclaré qu'il s'attendait désormais à une production de cuivre comprise entre 370 000 et 420 000 tonnes pour l'année en cours, à l'exclusion de la mine de Panama, en baisse par rapport aux 708 000 tonnes de l'année dernière. (Reportage de Tanay Dhumal à Bengaluru ; Rédaction de Lisa Shumaker et Jamie Freed)