La société minière canadienne First Quantum Minerals a déclaré lundi qu'elle avait l'intention de vendre les 120 000 tonnes de concentré de cuivre stockées près du port de Punta Rincon.

L'unité panaméenne de First Quantum a déclaré dans un communiqué qu'en raison du manque d'options disponibles pour financer les activités essentielles de préservation et de sécurité des opérations, la vente du concentré de cuivre est la meilleure alternative pour générer des ressources permettant de couvrir les coûts.

En décembre, le gouvernement panaméen a ordonné la fermeture de la mine Cobre Panama de First Quantum après que des manifestations ont éclaté dans tout le pays contre la mine. Depuis lors, l'entreprise demande au gouvernement panaméen de l'autoriser à fermer la mine en toute sécurité.

L'entreprise estime que le coût du financement des activités essentielles de préservation s'élève à 15 à 20 millions de dollars par mois.

"L'enlèvement de ce matériel est nécessaire pour éviter d'éventuels problèmes de sécurité et de santé. L'entreprise a expliqué ces risques au ministère panaméen du commerce et l'a invité à surveiller le processus", a déclaré Cobre Panama, la filiale panaméenne de First Quantum, dans un communiqué.

Les actions de First Quantum étaient en baisse de 0,6 % à 12,63 dollars canadiens à Toronto lundi en fin d'après-midi.

Le gouvernement du Panama n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. (Reportage de Divya Rajagopal à Toronto et de Valentine Hilaire à Mexico, avec l'aide de Mark Porter et de Matthew Lewis)