L'entreprise australienne Fortescue, quatrième producteur mondial de minerai de fer, envisage de développer ses ressources en cuivre, mais n'a pas encore pris de décision, a déclaré samedi à Reuters son fondateur et président exécutif.

"L'entreprise a des choix devant elle... nous avons beaucoup d'options pour le cuivre sur la table. Et lorsque nous estimerons que le moment est venu, nous appuierons sur la gâchette", a déclaré Andrew Forrest lors d'une visite à Pékin.

Il a toutefois précisé que la société ne s'intéressait pas à la mine de cuivre Cobre Panama de First Quantum, qui est à l'arrêt. Cobre Panama, l'une des plus grandes mines de cuivre à ciel ouvert du monde, a été contrainte de fermer en décembre après que la plus haute juridiction du Panama a jugé que son contrat était inconstitutionnel. (Reportages de Amy Lv et Tingshu Wang à Pékin, Tony Munroe à Singapour et Mark Potter à Singapour)