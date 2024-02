(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

Engage XR Holdings PLC, en hausse de 40 % à 3,58 pence, fourchette de 12 mois : 1,9 pence-4,6 pence. La société de technologie et de logiciels de réalité virtuelle annonce la signature d'importants contrats pour ses services de réalité virtuelle. Elle signe un contrat à sept chiffres avec une "grande entreprise basée au Moyen-Orient", dont le nom n'a pas été dévoilé, et qui opère dans le secteur de l'éducation, de la formation et du développement. Elle étend également ses relations avec une "grande banque américaine", en ajoutant un contrat à six chiffres pour continuer à travailler sur l'intégration des employés de la banque, à la suite d'un contrat signé l'année dernière. "Le groupe continue d'enregistrer une forte demande dans les secteurs de l'éducation, de la formation et du développement", indique le cabinet.

Anglesey Mining PLC, en hausse de 9,7% à 1,7 pence, fourchette de 12 mois 1,0 pence-2,4 pence. La société minière de métaux de base qui a des activités dans le nord du Pays de Galles, en Suède et au Canada fournit une mise à jour optimiste sur son programme de forage au projet Parys Mountain sur l'île d'Anglesey dans le nord-ouest du Pays de Galles. Le sondage NCZ002 vient de s'achever avec une zone de 107 mètres d'épaisseur apparente de sulfures visibles identifiée entre 413 mètres et 520 mètres de profondeur. Les résultats ont été envoyés au laboratoire ALS vendredi et sont attendus dans les prochaines semaines. "Je suis ravi d'annoncer que les forages en cours dans la zone de cuivre nord confirment que Parys Mountain possède une zone significative de minéralisation à dominante cuivre dans une zone de 600 à 700 mètres le long de la direction et de 300 à 400 mètres en aval-pendage. Les largeurs de minéralisation semblent être en moyenne supérieures à 20 mètres dans cette zone, avec des teneurs en cuivre équivalent comprises entre 1,0 et 1,3 % ", a déclaré Andrew King, président par intérim du conseil d'administration.

AIM - LOSERS

Horizonte Minerals PLC, en baisse de 58 % à 3,58 pence, fourchette de 12 mois 2,65 pence-172 pence. Après la clôture du marché lundi, le développeur de minéraux a fourni une mise à jour des perspectives de dépenses en capital pour son projet de nickel Araguaia au Brésil, qu'il détient à 100 %, en avertissant qu'il a toujours besoin de plus de fonds. À la suite d'une révision, elle estime désormais que le capital nécessaire pour achever la construction, mettre en service le projet et livrer le premier métal est d'environ 454 millions d'USD. L'estimation à l'achèvement s'élève maintenant à 1,00 milliard d'USD, ce qui représente une augmentation de 87 % par rapport au budget d'investissement de 537 millions d'USD communiqué précédemment. L'achèvement mécanique est prévu pour le premier trimestre 2026. "Il est important de noter que si l'estimation du coût à terminaison constitue une étape importante, la reprise et l'achèvement des activités de construction à Araguaia restent subordonnés à l'obtention d'une solution de financement complète, que la société s'efforcera de développer dans les semaines à venir, mais sans garantie de succès", prévient Karim Nasr, PDG par intérim de l'entreprise.

