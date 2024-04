(Alliance News) - Getech Group PLC a déclaré mardi avoir conclu un accord avec East Star Resources PLC pour localiser des gisements de cuivre porphyrique au Kazakhstan.

La société de géo-énergie et de localisation d'hydrogène vert basée à Leeds, en Angleterre, a déclaré que le projet est soutenu par le programme d'accélération BHP Xplor 2024 et que c'est la première fois que la plateforme géoscientifique Globe de Getech sera utilisée pour localiser des gisements de cuivre porphyrique.

Le contrat s'appuie sur l'accord de coentreprise avec East Star, annoncé le mois dernier, pour l'exploration de gisements de cuivre sédimentaire au Kazakhstan.

Getech a déclaré qu'elle recevrait des honoraires pour ses services d'exploration.

Richard Bennett, directeur général de Getech, a déclaré : "Il est particulièrement agréable d'avoir été sélectionné pour des projets répétitifs dans le cadre du programme d'accélération BHP Xplor et d'East Star. Il est important de noter que je pense que notre capacité à rendre l'exploration minière moins risquée et plus rentable est de plus en plus connue des explorateurs comme East Star, qui recherchent des actifs pour soutenir la transition énergétique. Il s'agit d'un élément clé de notre stratégie et, bien qu'il s'agisse de notre premier contrat de localisation de cuivre porphyrique, compte tenu de sa valeur en tant que ressource, nous espérons que ce sera le premier d'une longue série.

Séparément, East Star a annoncé mardi qu'une première ressource minérale inférée JORC pour le gisement de cuivre Verkhuba au Kazakhstan estimait 236 000 tonnes de cuivre à 1,16 % et 313 000 tonnes à 1,54 % de zinc.

Alex Walker, directeur général, a déclaré : "Il s'agit d'une étape importante : "Il s'agit d'une étape importante. En un peu plus d'un an et une saison d'exploration, nous avons transformé un gisement de cuivre historique en une importante ressource minérale présumée JORC dans une région riche en infrastructures. Notre société s'appuie désormais non seulement sur ses licences d'exploration très prometteuses, mais aussi sur un important actif métallique critique dans le sol."

East Star est une société d'exploration et de développement des ressources en cuivre axée sur le Kazakhstan.

Les actions de Getech étaient en hausse de 7,6 % à 8,87 pence chacune à Londres mardi après-midi, tandis que les actions d'East Star étaient en hausse de 11 % à 3,90 pence chacune.

