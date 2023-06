Golden Metal Resources PLC - société d'exploration de tungstène, d'or, de cuivre, d'argent et de zinc basée au Nevada (États-Unis) - présente une analyse détaillée des résultats de la géophysique de polarisation induite sur son projet phare Pilot Mountain, dont elle est propriétaire à 100 %. Elle souligne la présence de trois cibles d'exploration significatives non forées qui sont très prometteuses pour d'autres minéralisations de tungstène, de cuivre, d'argent et de zinc. Considère que Pilot Mountain abrite la plus grande ressource de tungstène non exploitée connue aux États-Unis et que ces nouvelles cibles identifiées indiquent la possibilité d'une ressource souterraine nettement plus importante que celle connue actuellement, ce qui représente une augmentation significative du potentiel du projet. La société explique que toute augmentation de la minéralisation potentielle renforcera la valeur intrinsèque du projet et son attrait en tant que cible pour l'obtention de subventions non dilutives pour l'exploration et le développement.

Cours actuel de l'action : 6,92 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 15

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

