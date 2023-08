(Alliance News) - Great Southern Copper PLC a déclaré mercredi que sa nouvelle zone d'intérêt Suyay, située dans la zone du projet San Lorenzo au Chili, a livré des échantillons de copeaux de roche à haute teneur en or et en cuivre.

Suite à un récent échantillonnage de reconnaissance, la société d'exploration cuivre-or centrée sur le Chili a déclaré avoir enregistré des résultats allant jusqu'à 4,13 grammes par tonne d'or et 1,75 % de cuivre pour des échantillons de décharges de mines artisanales et d'affleurements à Suyay.

Great Southern Copper a identifié "de l'or et du cuivre à haute teneur associés à des zones de stockwork de quartz-sulfure contrôlées structurellement au sein d'une altération argileuse (argile-silice-séricite) phylllique à avancée, cartographiée sur 2,5 kilomètres".

La société a ajouté que l'altération en argile-silice-séricite a été identifiée comme une anomalie spectrale dans le cadre d'une étude régionale de sélection de cibles.

Les résultats indiquent un potentiel de minéralisation riche en or de type porphyrique ou intrusif, selon Great Southern Copper, le gisement étant "idéalement situé" dans la ceinture métallogénique côtière et bénéficiant d'un accès "pratique" à la route, à l'électricité et à l'infrastructure portuaire.

Great Southern Copper a déclaré que d'autres anomalies spectrales au sein du projet San Lorenzo sont maintenant prêtes à faire l'objet de programmes d'exploration de reconnaissance.

"Les résultats à haute teneur en or-cuivre de Suyay sont très encourageants et valident la stratégie d'exploration ciblée des anomalies spectrales. La géochimie anormale, combinée à notre compréhension préliminaire de la géologie et des contrôles de la minéralisation, suggère qu'il existe à Suyay un potentiel pour un système porphyrique ou intrusif riche en or", a déclaré Sam Garrett, président-directeur général.

"Une exploration de suivi plus détaillée est maintenant planifiée pour Suyay, qui comprendra d'autres programmes de cartographie à l'échelle du prospect, d'échantillonnage de roches et de sols. Des études géophysiques, telles que le magnétisme et la polarisation induite, seront également envisagées en fonction des résultats de la prochaine phase d'exploration. En outre, Great Southern Copper détient un pipeline d'anomalies spectrales similaires sous concession à San Lorenzo, que nous allons maintenant commencer à valider par des programmes d'exploration de reconnaissance".

Great Southern Copper a noté que le prospect Suyay a été récemment acquis aux enchères en tant que bloc de huit concessions totalisant 6,3 kilomètres carrés dans le cadre du projet plus large de San Lorenzo.

Les actions de Great Southern Copper se sont échangées pour la dernière fois à 2,5867 pence chacune mardi matin à Londres. Mercredi en fin de matinée, elles étaient cotées à 2,75 pence.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

