(Alliance News) - Great Southern Copper PLC a déclaré lundi qu'elle avait accepté un financement de 1,0 million de livres sterling pour ses programmes d'exploration par le biais d'un placement, d'une souscription et d'une facilité de prêt convertible.

La société d'exploration cuivre-or axée sur le Chili a déclaré que le produit sera utilisé pour financer les essais de forage à son projet Especularita, ainsi que l'exploration à son projet San Lorenzo.

La société a indiqué qu'elle avait levé 501 000 GBP par le biais d'un placement, avec 41,7 millions de nouvelles actions émises à 1,2 pence par action, représentant 20 % du capital émis de la société.

Les actions de Great Southern ont augmenté de 9,1 % à 1,20 pence chacune à Londres lundi après-midi.

Les 501 000 livres sterling restantes ont été obtenues grâce à une facilité de prêt convertible avec Foreign Dimensions Pty Ltd, qui est l'actionnaire principal de l'entreprise.

Great Southern pourra utiliser la moitié de la facilité le 31 août et le reste le 11 septembre.

Sam Garrett, directeur général, a déclaré : "Nous sommes très heureux de l'important soutien apporté à cette levée de fonds par les nouveaux actionnaires et les actionnaires existants, ce qui témoigne de la confiance dans nos projets d'exploration de cuivre et d'or au Chili. À Especularita, nous sommes en train de préparer plusieurs prospects à haute teneur [en cuivre-or] pour des tests de forage.

"C'est très excitant car aucun de ces prospects n'a été foré auparavant malgré de fortes indications de teneur élevée en [cuivre] et en [or] à la surface. En outre, les efforts d'exploration régionale se poursuivent sur les projets Especularita et San Lorenzo afin d'identifier le potentiel de gisements [de cuivre et d'or] à faible ou moyenne teneur à grande échelle."

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.