Greatland Gold PLC - société de développement et d'exploration basée à Londres, spécialisée dans les gisements d'or et de cuivre à un niveau en Australie - déclare qu'elle continue de recouper des minéralisations de cuivre et d'or à haute teneur dans le croissant sud-est de son projet Havieron, qu'elle détient à 70 %. Elle note des intersections de 6,6 grammes d'or par tonne et de 0,26 % de cuivre sur 32 mètres, ainsi que 46 mètres à 4,2 grammes d'or par tonne et 0,16 % de cuivre. La société ajoute qu'elle a réalisé jusqu'à présent 2 400 mètres de forage, dont 1 700 mètres d'avancement dans la principale rampe d'accès.

Le directeur général Shaun Day commente : "Nous continuons à être très satisfaits de la progression continue du développement de Havieron, qui a maintenant dépassé un total de plus de 2 400 mètres.

"Nos forages les plus récents confirment les largeurs impressionnantes et la nature à haute teneur du Croissant Sud-Est. La confirmation de la continuité de la minéralisation dans la zone de liaison qui relie le Croissant Sud-Est à la Brèche Orientale est particulièrement encourageante."

Cours actuel de l'action : 6,60 pence par action

Variation sur 12 mois : en baisse de 30

