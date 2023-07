Le conglomérat minier et ferroviaire Grupo Mexico, l'un des plus grands producteurs de cuivre au monde, a annoncé jeudi une hausse de 38 % de son bénéfice net au deuxième trimestre, grâce à l'augmentation des ventes de cuivre et aux bons résultats de son unité de transport.

Les bénéfices ont atteint 11 cents par action, dépassant l'estimation de Refinitiv de 9 cents par action.

Les ventes de cuivre, qui représentent la majorité des opérations de la division minière, ont augmenté de près de 13 % par rapport au trimestre précédent, avec une production en hausse de 9,2 %, en partie grâce à des teneurs en minerai plus élevées dans la mine de Toquepala au Pérou.

L'augmentation des recettes a eu lieu malgré la chute des prix du cuivre de 11 % par rapport à la même période de l'année dernière, pour atteindre une moyenne de 4,34 $ la livre, a déclaré Grupo Mexico, qui est contrôlé par la deuxième personne la plus riche du Mexique, le milliardaire German Larrea.

La société a déclaré qu'elle visait à produire 1,048 million de tonnes métriques de cuivre cette année, soit un peu plus que les 1,007 million de tonnes métriques produites l'année dernière.

Grupo Mexico a également augmenté son plan d'investissement pour l'année à 1,83 milliard de dollars, contre 1,76 milliard de dollars estimés précédemment, indiquant que les fonds seraient consacrés à divers projets d'amélioration et d'expansion.

Le revenu global de l'entreprise au cours de la période d'avril à juin a augmenté de près de 8 % pour atteindre 3,45 milliards de dollars, grâce à l'augmentation des volumes transportés par sa division de transport, Grupo Mexico Transportes.

L'entreprise exploite deux grandes sociétés de transport ferroviaire de marchandises au Mexique.

En juin, le président mexicain a annoncé un accord avec Grupo Mexico pour l'indemniser après l'expropriation par le gouvernement d'une section de chemin de fer qu'elle exploite dans le sud-est du Mexique.

Le président Andres Manuel Lopez Obreador, qui s'est souvent opposé à M. Larrea, a ordonné la reprise de la ligne de chemin de fer parce qu'elle est située à l'endroit où il souhaite créer un corridor de commerce et de fret entre les côtes du Pacifique et du Golfe du Mexique.

Dans le cadre de l'accord, la concession de Grupo Mexico dans la région a été prolongée de huit ans. (Reportage de Carolina Pulice et Noe Torres ; Rédaction de Kylie Madry, Isabel Woodford et Jamie Freed)